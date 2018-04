Le GCAM et la MAMDA s’associent pour promouvoir l’assurance dans les secteurs de production bovine, équine et arboricole

mercredi, 25 avril, 2018 à 17:56

Une convention de partenariat visant l’accompagnement des filières animales et arboricoles à travers l’amélioration du taux de pénétration de l’assurance dans les secteurs de production bovine, équine et arboricole a été signée, mercredi à Meknès, entre le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA).