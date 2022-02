Un géant polonais de l’éclairage annonce l’ouverture d’une succursale au Maroc

lundi, 7 février, 2022 à 11:02

Varsovie – Le groupe polonais LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnel, a annoncé l’ouverture d’une succursale au Maroc.

Dans un communiqué rendu public à Varsovie et reproduit par des média locaux, le Conseil d’administration de LUG a entériné la décision d’ouverture d’une succursale dans le Royaume conformément à la lettre d’intention d’investissement signée le 21 janvier dernier à Zielona Gora (453 KM à l’Ouest de Varsovie) en présence de l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun.

L’ouverture de cette unité est prévue le 14 février, indique le président du groupe polonais LUG Ryszard Wtorkowski qui explique que « le Maroc figure parmi les priorités stratégiques de son groupe en raison notamment de sa situation économique stable, de la haute qualité de ses infrastructures et au nombre important de projets dans lesquels nos produits pourraient potentiellement être utilisés».

LUG Maroc, représentation de la filiale LUG Light Factory, va se développer également en Afrique.

«L’objectif de la succursale marocaine sera la mise en place d’activités commerciales dans le domaine des solutions d’éclairage professionnel à LED dans le Royaume et dans des pays africains», précise le communiqué.

Dans sa lettre signée le 21 janvier, le Conseil d’administration de LUG confirme son intention d’investir dans le domaine de la production d’équipements électriques au Maroc dans le cadre d’une joint-venture avec un partenaire local.

Une délégation du groupe polonais LUG est attendue cette semaine à Casablanca pour des rencontres avec des partenaires marocains, le but étant de mettre sur pied un partenariat multiforme et fructueux, ajoute la même source.

Le choix porté par le groupe polonais de s’implanter au Maroc intervient à la suite de la visite dans le Royaume en septembre 2021, d’une mission économique polonaise qui a fait part de son intérêt quant aux opportunités d’investissement qu’offre le pays.

Organisée par l’ambassade du Maroc à Varsovie, la mission s’était rendue à Casablanca, Laayoune et Dakhla, deux villes des provinces du Sud qui connaissent un essor économique important et offrent des atouts exceptionnels pour l’investissement étranger.