Généralisation de la couverture sociale: Une série de mesures préalables et d’accompagnement (M. Benchaâboun)

mardi, 4 août, 2020 à 15:38

Rabat – Pour réussir la généralisation de la couverture sociale, qui est une “réforme d’envergure”, il est “impératif” de mettre en place des mesures préalables et d’accompagnement, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun.

Il s’agit notamment de la refonte du cadre législatif et réglementaire, la mise à niveau des structures hospitalières et l’organisation de la filière de soins, la réforme des systèmes et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers l’opérationnalisation du Registre social unifié (RSU), a indiqué M. Benchaâboun qui s’exprimait lors d’une conférence de presse sur l’opérationnalisation des Hautes Orientations royales contenues dans le discours du Trône.