Généralisation du paiement mobile par Inwi Money dans les magasins Marjane et Marjane Market

jeudi, 8 avril, 2021 à 12:17

Casablanca – Inwi Money, acteur leader dans le domaine du paiement mobile, et Marjane Holding, acteur majeur dans le domaine de la grande distribution ont annoncé, jeudi, la généralisation du paiement mobile dans les magasins Marjane et Marjane Market au Maroc.

“Tous les clients disposant de wallet de paiement mobile offrant le paiement par QR-Code pourront procéder, en toute simplicité, au paiement de leurs achats dans les magasins de Marjane et Marjane Market situés à Casablanca dès cette semaine”, indiquent Inwi et Marjane Holding dans un communiqué conjoint.

La généralisation progressive aux magasins situés dans les autres villes sera effective dans les prochaines semaines, fait savoir le communiqué.

Muni de son application de paiement mobile sur smartphone, le client pourra payer ses achats en toute simplicité et en toute sécurité en capturant le QR-Code affiché sur les terminaux de paiement de toutes les caisses des magasins de Marjane et de Marjane Market, précise la même source.

Unissant leurs efforts, les deux acteurs contribuent ainsi à la promotion de l’écosystème du paiement mobile “Maroc Pay” visant la digitalisation des opérations de paiement chez les commerçants.

Ce système lancé au Maroc sous l’égide de Bank Al Maghrib et l’Agence nationale de Réglementation des Télécommunications s’inscrit dans le cadre de l’intensification de l’usage du digital et de l’inclusion financière dans notre pays, note la même source, relevant que, par cette initiative innovante, les deux acteurs contribuent à l’opérationnalisation dudit système.

Et de rappeler que “inwi money” est la solution de paiement mobile de l’opérateur digital global inwi. La mission de inwi money – établissement de paiement agréé par Bank Al Maghrib – est de participer, de façon significative, à l’inclusion financière au Maroc, en dynamisant les usages transactionnels au travers d’une palette de services accessibles au plus grand nombre. Il s’agit du paiement de factures et de recharges, du transfert d’argent et du règlement des achats sur TPE de nouvelle génération du Centre Monétique Interbancaire (CMI) et ce, au niveau de plusieurs grandes enseignes commerciales. inwi money dispose d’une offre variée et de services à forte valeur ajoutée et en instantanéité.

Maroc Pay est une marque déposée créée par le Groupement de Paiement Mobile du Maroc pour la promotion des solutions de paiement mobile interopérables mise en place par les banques et les établissements de paiement au Maroc.