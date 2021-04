La généralisation de la protection sociale marque le début d’une génération prometteuse de politiques sociales (économiste)

vendredi, 16 avril, 2021 à 15:30

Fès – Le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale représente une nouvelle ère de l’interventionnisme public sur le plan social et marque le début d’une génération prometteuse de politiques sociales au Maroc, a affirmé le directeur du Laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions économiques (CERAPE), Abderrazak El Hiri.

‘’C’est la concrétisation de la vision Royale pour un développement équilibré profitable à toutes les couches sociales et à toutes les Régions du Royaume’’, a déclaré à la MAP l’enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, notant que la généralisation de la protection sociale au Maroc est l’un des piliers centraux dans le cadre d’un projet sociétal intégré initié par le Souverain.

Il a expliqué que ce projet a pour desseins d’améliorer le niveau de vie des citoyens via l’accès aux services sociaux de base et de garantir une vie décente pour la population, surtout dans une conjoncture marquée par des incertitudes sur les plans sanitaire et économique.

Le projet de généralisation de la protection sociale, qui permettra ‘’certainement de lutter efficacement contre le secteur informel’’, sera réalisé selon un calendrier bien précis et s’articule autour de quatre axes, à savoir la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, la généralisation des allocations familiales, l’élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite et la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi, a-t-poursuivi.

A ses yeux, ce projet constitue une véritable ébauche pour le nouveau modèle de développement et une réponse concrète aux différents dysfonctionnements socioéconomiques constatés précédemment.

M. El Hiri a fait observer que la réussite de cet ambitieux chantier requiert la conformité à un ensemble de principes, dont notamment la participation pour assurer l’engagement de tous les intervenants, la non-discrimination pour un meilleur accès aux services de protection sociale et l’anticipation en vue d’une évaluation périodique des actions.

‘’L’atteinte des objectifs tracés quant à la généralisation de la protection sociale s’appuie essentiellement sur la solidarité multidimensionnelle, à savoir une solidarité la fois sociale, territoriale, interprofessionnelle et intergénérationnelle’’, a-t-il dit.

L’économiste a mis, dans ce sens, l’accent sur la nécessite de la réforme et la réhabilitation du système national de santé et la garantie d’un équilibre financier durable du système de protection sociale, à travers le pilotage des actions et l’organisation des intervenants.

SM le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.