Genève : Tenue des 65è assemblées de l’OMPI, avec la participation du Maroc

vendredi, 12 juillet, 2024 à 17:52

Genève – Les travaux de la 65ème série de réunions des assemblées des États membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) se poursuivent jusqu’au 17 juillet à Genève, avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine, présidée par M. Omar Zniber, Ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, comprend également des représentants de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et du Bureau Marocain des Droits d’Auteur et Droits Voisins (BMDA).

Le directeur général de l’OMPIC, Abdelaziz Babqiqi, a mis, à cette occasion, en lumière les mesures et initiatives menées par le Maroc visant l’instauration d’un système de propriété intellectuelle fort et inclusif et favorisant l’émergence d’une économie innovante et compétitive.

Le Maroc s’est aussi félicité de l’adoption du traité sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, auquel il a adhéré.

L’assemblée générale est l’organe décisionnel le plus important de l’OMPI. Elle prend des décisions régissant la stratégie ainsi que les activités de l’Organisation.

Quelque 1400 délégués des États membres de l’OMPI, dont près de 20 ministres, soit le plus grand nombre jamais atteint, participent aux assemblées de l’OMPI (9-17 juillet). Les délégués y examinent le travail accompli par le Secrétariat au cours de l’année écoulée et détermineront les activités futures conformément à l’orientation stratégique de l’OMPI approuvée par les États membres en 2022.

Ils se penchent également sur les traités de l’OMPI, qui constituent l’épine dorsale de l’écosystème mondial de la propriété intellectuelle visant à soutenir les innovateurs et les créateurs du monde entier.

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est l’institution des Nations Unies ‘’au service des innovateurs et des créateurs du monde entier, qui veille à ce que leurs idées parviennent en toute sécurité sur le marché et améliorent les conditions de vie de tous et partout’’.

En plus de l’assistance technique, elle offre ainsi des services qui permettent aux créateurs, aux innovateurs et aux entrepreneurs de protéger et de promouvoir leur propriété intellectuelle par-delà les frontières. Les données et informations de l’OMPI en matière de propriété intellectuelle orientent les décideurs de tous les pays.