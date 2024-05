GITEX Africa 2024 : Glovo lance un programme de mentorat pour le développement des startups marocaines

jeudi, 30 mai, 2024 à 16:57

Marrakech – Le leader technologique de la livraison multi-catégorie, Glovo, annonce le lancement d’un programme de mentorat pour startups marocaines, en collaboration avec des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial : 212 Founders, Startgate et Technopark.

Soutenu par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce partenariat, signé lors de la seconde édition du GITEX Africa, vise à appuyer le développement de startups innovantes en leur offrant une opportunité d’immersion et de mentorat au Yellow Park, siège de Glovo à Barcelone, indique Glovo dans un communiqué.

Le programme, dont la première édition est prévue pour fin septembre, se déroulera sur une semaine. Il est conçu pour des startups en phase de démarrage (pre-seed) opérant dans des secteurs variés tels que la mobilité, la logistique, la technologie alimentaire, le retail-tech, l’e-commerce et la fintech.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement personnalisé par des cadres supérieurs de Glovo à Barcelone et d’une expérience de réseautage enrichissante avec des acteurs de l’écosystème espagnol.

Selon le communiqué, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a déclaré lors de la cérémonie de signature : “Ce programme permettra aux startups marocaines accompagnées de croître et de s’internationaliser. De plus, cela encouragera le partage de connaissances et de meilleures pratiques, contribuant ainsi à un environnement propice à l’émergence de solutions technologiques avancées adaptées aux besoins du marché”.

Dans la même veine, Sacha Michaud, cofondateur de Glovo, a partagé son enthousiasme : “Nous sommes ravis à l’idée de travailler main dans la main avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, 212 Founders, Startgate et Technopark afin de proposer ce programme d’exception. Nous aspirons à catalyser la croissance des startups qui vont bénéficier du programme, en mettant à leur disposition notre expertise et en tissant des liens de synergie au sein de l’écosystème entrepreneurial méditerranéen”.

Les critères de sélection pour les startups privilégient l’innovation, la durabilité et la capacité à se développer à grande échelle, entre autres aspects. Les startups choisies auront l’opportunité de participer à une semaine d’immersion, durant laquelle elles bénéficieront d’ateliers dirigés par des spécialistes de l’entreprise et d’autres acteurs de l’écosystème espagnol, axés sur des sujets spécifiques déterminés en collaboration avec les partenaires du programme.

Pour rappel, Glovo est l’une des premières start-ups espagnoles à obtenir le statut de licorne, avec une valorisation de 1 milliard d’euros. Depuis sa création en 2014, la plateforme a connu une croissance rapide, s’étendant à 23 pays et choisissant le Maroc comme porte d’entrée en Afrique il y a cinq ans. En 2022, Glovo a été acquise par le groupe allemand Delivery Hero pour 2,3 milliards d’euros, conclut le communiqué.