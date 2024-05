Gitex Africa 2024 : les fonds d’investissement internationaux manifestent un intérêt croissant à investir au Maroc (Expert)

mercredi, 29 mai, 2024 à 20:12

Marrakech – Plusieurs fonds d’investissement internationaux manifestent un intérêt croissant à investir en Afrique, notamment au Maroc, en dépit de la conjoncture actuelle de l’économie mondiale, a affirmé, mercredi à Marrakech, le CEO du fonds d’investissement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P Ventures), Yassine Laghzioui.

Intervenant lors d’un atelier sur “la baisse des investissements des start-ups : les investisseurs s’éloignent-ils de l’Afrique ?”, organisé dans le cadre de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Laghzioui a affirmé que plusieurs fonds d’investissement comptent investir dans le continent africain, et au Maroc en particulier, en plus des fonds d’investissement locaux, qui aspirent à “relever les défis économiques actuels, convaincus du potentiel du continent et de ses compétences”.

L’expert économique a également relevé que ces fonds sont convaincus de l’attractivité de l’offre marocaine, grâce aux bonnes infrastructures du Royaume, aux services logistiques et numériques et “au rôle pionnier de l’UM6P en matière de recherche et développement”.

Dans ce sens, il a mis en avant la conscience des acteurs gouvernementaux et privés de l’importance de faciliter les procédures d’investissement pour les start-ups, notant que l’Afrique regorge de compétences locales.

Par ailleurs, M. Laghzioui a précisé que la 2ème édition du Gitex Africa Morocco reflète le positionnement du Maroc, en tant que pôle d’innovation dans plusieurs secteurs vitaux qui se trouvent au cœur des défis, non seulement au Maroc, mais aussi au continent africain et au monde entier, relevant que l’UM6P Ventures œuvre à renforcer la place du Maroc dans le domaine des technologies révolutionnaires, à travers la promotion des résultats de la recherche et développement et de l’architecture avancée.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de Développement du Digital, sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connait la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques, avec la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays.

Vitrine mondiale de la technologie, de l’innovation et du networking, cette grand-messe de la technologie est l’occasion pour les participants de partager leurs connaissances et expertises autour de trois grands thèmes: “Construire une Afrique digitale unifiée”, “la connectivité” et “les villes numériques”.