GITEX Africa, une confirmation du rôle pionnier du Maroc dans la promotion du rayonnement international de l’Afrique (M. Melyani)

mercredi, 31 mai, 2023 à 22:15

Marrakech – La tenue de la première édition de GITEX AFRICA au Maroc constitue une confirmation du rôle pionnier que joue le Maroc pour faire du Continent africain une source de rayonnement international en matière de création de richesses, a souligné, mercredi à Marrakech, le Directeur Général de l’Agence de Développement Digital (ADD), Mohamed Drissi Melyani.

“L’honneur fait à notre pays d’abriter la première édition de cet événement international n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt une confirmation forte du rôle pionnier que joue le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire du Continent africain une source de rayonnement international en matière de développement et de création de richesses dans tous les domaines”, a souligné M. Meliani dans une allocution à l’ouverture des travaux de cet événement phare, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En application des Hautes Orientations Royales pour la promotion de la coopération Sud-Sud, cet événement connait un fort engouement des pays africains à travers un nombre important de start-ups et d’institutions gouvernementales concernées par le secteur des nouvelles technologies et de la numérisation, afin de partager leurs expériences et leurs expertises dans ce domaine, a-t-il relevé.

Et de poursuivre que cet événement offre l’occasion d’explorer “les diverses opportunités d’investissement dans tous les services numériques, puisque plus de 250 investisseurs de différents continents y participent, pour découvrir les potentialités et les atouts permettant de conclure des accords de partenariat et de coopération”.

M. Melyani a, de même, indiqué que la forte participation à cet événement mondial est “un message fort qui confirme l’importance du secteur de la transformation numérique et de l’innovation dans la technologie moderne”.

Dans ce contexte, l’organisation de GITEX Africa Maroc est l’occasion de mettre en avant les efforts considérables déployés par toutes les parties, y compris les départements ministériels, les autorités et les institutions publiques, ainsi que les acteurs du secteur privé, dans le domaine de la transition numérique dans ses différentes dimensions et spécialisations, a-t-il estimé.

M. Melyani n’a pas manqué de relever que le secteur de la numérisation et de l’innovation technologique connaît une véritable révolution dans le Royaume, faisant savoir que tous les acteurs de l’écosystème sont fortement impliqués et accordent une grande attention à la nécessité d’intégrer la technologie et la numérisation dans les différents services, de faciliter leur utilisation et de bénéficier de leurs avantages dans tous les secteurs.

Dans la foulée, il a tenu à rappelé que le Maroc “regorge d’un capital humain qualifié de renommée mondiale qui nous rend fiers de notre capacité à relever les défis auxquels le monde est confronté dans ce domaine”, mettant en relief également la capacité de l’écosystème entrepreneurial d’être compétitif au niveau mondial, et apte à renforcer sa position sur les grands marchés internationaux spécialisés dans les solutions et services numériques.

Portée par l’ADD sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, cette rencontre réunit des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour trois jours d’échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.