“GITEX Africa” : Le digital, un levier capital pour la création de la valeur en Afrique (DG de l’ADD)

jeudi, 1 juin, 2023 à 17:30

Marrakech – Le digital est incontestablement un levier capital pour la création de la valeur en Afrique, a affirmé, jeudi à Marrakech, le directeur général de l’Agence de Développement Digital (ADD), Mohamed Drissi Melyani.

S’exprimant lors de la rencontre “Africa Digital Summit”, organisée dans le cadre de la première édition du “GITEX AFRICA”, M. Melyani a expliqué que le numérique constitue “un outil indispensable pour notre jeunesse résolument orientée vers l’innovation technologique et à l’immersion rapide dans l’univers mondial du numérique”.

Lors de cette rencontre, marquée par la participation de chefs d’entreprises en Afrique et ailleurs, le responsable a indiqué que l’organisation du “GITEX Africa” au Maroc constitue “une réelle opportunité pour nous tous de mettre en avant nos énormes atouts et potentialités en termes d’innovation technologique et de présenter les avancées et réalisations accumulées ces dernières décennies dans ce domaine novateur et prometteur”.

Et M. Melyani de poursuivre que cette première manifestation à l’échelle africaine est l’occasion aussi de “valoriser notre capital humain aussi fort et compétitif et qui mérite de l’encourager, le soutenir par tous les moyens puisqu’il nous prouve à chaque fois sa capacité remarquable à relever les différents défis en termes d’innovation technologique pour servir convenablement le développement de plusieurs secteurs tels que l’agriculture, la santé, l’industrie ou l’éducation en plus de la finance et le commerce”.

Evoquant la coopération avec les pays africains, le directeur général de l’ADD, a souligné que le Royaume s’engage toujours aux côtés des pays amis et frères du Continent, et n’hésite pas à apporter son soutien et à partager ses expériences dans tous les domaines.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse de plaider en faveur de la consolidation et du renforcement de la coopération Sud-Sud ainsi que de la conjugaison des efforts pour une meilleure prospérité économique et sociale du Continent, a-t-il enchaîné, faisant part de la disposition de l’ADD à soutenir les partenaires africains dans le domaine de la digitalisation.

M. Melyani a aussi mis en relief l’intérêt tout particulier qu’accorde SM le Roi à l’innovation technologique et à l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans toutes les composantes de l’écosystème digital aussi bien publiques que privées.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de grande envergure porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.