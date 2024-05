Gitex Africa: Les “digital nomads”, une nouvelle piste pour renforcer l’offre touristique au Maroc (Pdt EBF)

vendredi, 31 mai, 2024 à 0:21

Marrakech – L’incubateur Emerging Business Factory (EBF), en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) Marrakech-Safi, oeuvrent à promouvoir la stratégie “digital nomads” de tourisme durable en vue de renforcer l’offre touristique de la région, a affirmé le président d’EBF, Taoufik Aboudia.

Dans une interview accordée à la MAP en marge de sa participation au Gitex Africa, qui se poursuit à Marrakech jusqu’au 31 mai, M. Aboudia a expliqué que le concept des digital nomads est destiné à des communautés “qui souhaitent explorer le monde tout en prenant leurs bureaux et leur travail avec eux”.

“Ce sont des gens qui s’installeraient à Taghazout et qui s’installent déjà dans des régions similaires au Maroc, et par conséquent, nous avons tout à gagner si on étoffe le marché par une offre locale, avec une marque Marrakech qui plaît déjà à tout le monde”, a poursuivi M. Aboudia, mettant en avant le potentiel touristique à Marrakech et les perspectives d’investissement dans ce secteur.

L’incubateur EBF, en étroite collaboration avec le CRI de la région, compte “proposer une nouvelle offre et être attractif pour les digital nomads pour qu’ils soient totalement à l’aise quand ils viennent en 2025 pour la troisième édition au Gitex”, a fait savoir le même responsable, soulignant que ces personnes “seraient eux-mêmes des ambassadeurs des startups qui arrivent pour qu’ils s’installent, pour des longues durées ou même pour la vie”.

M. Aboudia a, dans ce sens, fait observer que l’une des start-ups accompagnées par EBF a dévoilé au Gitex Africa une simulation d’une visite virtuelle au Palais Bahia, dans le but de donner un avant-goût de l’offre de digital nomad.

S’agissant des efforts déployés par EBF pour accompagner les start-ups au Maroc, le président d’EBF a fait savoir que, jusqu’à la fin de 2023, l’incubateur a “accompagné et financé plus de 855 porteurs de projets”, saluant, dans ce sens, l’initiative Tamwilcom, l’institution qui chapeaute le financement de l’innovation au Maroc, pour avoir “investi dans le risque”.

“Tamwilcom, et toutes les institutions derrière, ont souvent, été prises pour les fous du groupe parce qu’elles mettent des investissements sur le risque, mais pendant les dernières années, ils ont prouvé que ça marchait avec un premier élan d’investissement et pendant cette année et les prochaines années”, a-t-il noté.

“Avant, le porteur de projet devait se débrouiller tout seul dans ce qu’on appelle le continuum de financement ou le continuum d’accompagnement, mais aujourd’hui, c’est une seule famille, c’est un ascenseur et c’est une même philosophie de complémentarité, de ressources, d’expertise, de connaissances, de réseaux et de financement pour que nous accompagnons le porteur de projet à dépasser ce qu’on appelle la vallée de la mort et qu’on puisse profiter au maximum de cet investissement que fait l’État sur ces jeunes”, a ajouté M. Aboudia.