GITEX AFRICA : Les startups marocaines à la rencontre des poids lourds de l’innovation technologique

vendredi, 2 juin, 2023 à 20:55

Marrakech – Quelque 100 startups marocaines ont joué coude-à-coude avec les poids lourds de l’innovation technologique dans le cadre du “GITEX AFRICA Morocco 100”, une initiative pionnière visant à promouvoir le Royaume en tant que destination d’investissement dans le domaine du digital.

Portée par l’Agence de développement digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette initiative a permis aux startups qui ont un produit ou un service intégrant une composante en nouvelles technologies de bénéficier d’un service de mise en relation dédié avec plus de 350 réunions entre les startups, les investisseurs et les entreprises au GITEX Africa.

Trois jours durant, ces jeunes porteurs de projets ont eu l’occasion de tenir des rencontres avec plus de 900 exposants, dont des entités technologiques et gouvernementales, des acteurs de l’écosystème, des startups et des investisseurs, ainsi qu’avec les investisseurs et les fonds d’investissements les plus actifs en Afrique.

“Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’émergence d’un écosystème entrepreneurial innovant et orienté vers les nouvelles technologies”, a souligné M. Mehdi El Alaoui, Chef du département Ecosystème des Startups a l’ADD, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, en marge des travaux de la première édition de GITEX AFRICA, un événement phare placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Il a, dans ce sens, relevé que “GITEX AFRICA Morocco 100” a permis aux jeunes talents marocains de présenter leurs solutions et leurs innovations, mais aussi de connaître et d’échanger avec leurs homologues africain et internationaux, faisant savoir que cette initiative leur a offert la possibilité d’avoir de la visibilité pour rencontrer d’éventuelles investisseurs et donner une impulsion supplémentaire à leurs projets.

Se disant “très satisfait” de cette initiative “pionnière”, M. El Alaoui a affirmé que GITEX AFRICA, le premier événement d’envergure mondiale qui s’installe au Maroc dans le domaine de l’innovation technologique, “vient soutenir notre volonté de devenir un hub technologique au niveau continental”.

Pour leur part, les jeunes startupeurs ont salué cette initiative qui leur a offert l’occasion de présenter leurs produits, d’établir des liens avec des investisseurs, des accélérateurs et des incubateurs mondiaux et régionaux, et de créer des relations avec des acheteurs d’entreprises et des gouvernements.

Une véritable vitrine du savoir-faire national à travers une série soigneusement sélectionnée de startups prometteuses et de créateurs d’entreprises dynamiques et innovants, “GITEX AFRICA Morocco 100” a constitué une plateforme mondiale pour mettre en avant les différentes avancées et réalisations menées par les composantes de l’écosystème national public et privé.

Initié par l’Agence de développement digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, GITEX AFRICA a réuni des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour trois jours d’échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.