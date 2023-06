GITEX-Africa Morocco : Des participants étrangers mettent en lumière l’importance d’un marché High Tech marocain fort prometteur

samedi, 3 juin, 2023 à 21:16

Marrakech – Plusieurs participants étrangers au “GITEX- Africa Morroco”, qui a pris fin, vendredi à Marrakech, ont qualifié de “réussi” ce Salon, tout en mettant en lumière l’importance, de par le potentiel existant et les opportunités offertes, d’un marché du digital et de la High Tech marocain fort prometteur.

Les participants à ce Salon placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et porté par l’Agence de Développement Digital (ADD), ont salué les efforts engagés et les actions entreprises, par le Royaume vers une transition numérique sûre, ainsi que la qualité de l’organisation de ce Salon, sous l’égide du ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, Anna Jankowiak, directrice générale d’une jeune entreprise spécialisée dans le développement d’applications pour les Smartphones en Pologne, a dit toute sa joie de prendre part au “GITEX-Africa” qui s’est tenu pour la première fois au Maroc, faisant savoir que son entreprise a atteint l’ensemble des résultats attendus de cette participation.

Dans la foulée, elle a exprimé l’ambition de son entreprise de pouvoir accéder au marché marocain pour venir en aide aux usagers aspirant à atteindre leurs objectifs, à augmenter leurs ventes, et pour améliorer le rendement des employés au sein des sociétés, et promouvoir la formation dans le domaine de la protection de l’environnement.

Elle a, dans ce sens, fait part de sa conviction que le marché marocain demeure prometteur dans le domaine numérique, estimant que le Salon GITEX- Africa a été une occasion idoine pour la promotion des produits des sociétés, et l’échange d’idées avec moult exposants issus de différentes zones du globe.

“Ce Salon nous a permis de faire connaitre et de promouvoir davantage les produits de notre société au niveau du Maroc comme à l’échelle africaine”, s’est-elle félicitée, louant au passage, l’hospitalité exemplaire du peuple marocain et la beauté et la magie de la Cité ocre, une ville à laquelle, elle aspire y retourner.

Pour sa part, Mouhamad Niah, représentant d’une société française spécialisée dans le développement de logiciels, a indiqué, dans une déclaration similaire, que ce Salon a été l’occasion d’exposer et faire de la promotion pour nombre de produits et de solutions High Tech proposés par sa société aussi bien au Maroc qu’en Afrique, et de chercher de nouveaux clients et nouveaux partenaires.

“Les membres de l’équipe représentant notre société ont gardé une bonne impression après notre participation au GITEX- Africa Morocco”, a-t-il dit, se disant très satisfait de cette présence au Maroc comme en témoigne, l’accueil chaleureux qui a été réservé par le Royaume, aux exposants et participants à ce rendez-vous phare du numérique.

Même son de cloche chez, M. Faisal Alarfaj, directeur d’une société saoudienne offrant des prestations techniques dans le domaine de l’événementiel (Congrès, expositions, et manifestations récréatives), qui a exprimé sa joie de participer au GITEX-Africa Morocco.

Il a exprimé son vœu de pouvoir participer une prochaine fois, au Salon GITEX afin de pouvoir chercher des clients potentiels et de tisser des liens de partenariats et de coopération avec de jeunes entreprises à travers le monde, notamment en Afrique.

Cet évènement de grande envergure a réuni, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges riches et denses, entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.