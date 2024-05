Gitex Africa: le recours à la digitalisation, un impératif pour améliorer la performance des systèmes de santé (Aït Taleb)

jeudi, 30 mai, 2024 à 15:46

Marrakech – Le recours à la digitalisation et aux solutions innovantes est devenu impérative pour améliorer la performance des systèmes de santé, a affirmé, jeudi à Marrakech, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb.

“Dans un monde où plusieurs défis notamment en matière de santé persistent, le recours à la digitalisation et aux solutions innovantes est devenu impérative pour améliorer la performance des systèmes de santé et les rendre plus équitables et plus durables”, a souligné M. Ait Taleb dans une allocution lue en son nom par le directeur de la Planification et des Ressources financière au ministère de la Santé à l’occasion de l’inauguration du congrès “World Future Health Africa”.

Il a, par ailleurs, relevé que “l’Intelligence artificielle (IA) est un outil destiné à soutenir nos professionnels de santé, et non à les remplacer”, notant que si l’IA offre des recommandations basées sur des données, “la décision finale reste toujours sous la responsabilité du professionnel de santé”.

Cette implication du professionnel de la santé garantit le caractère humain et personnalisé de la médecine, a estimé M. Aït Taleb, faisant remarquer que le développement de la digitalisation en santé est un moyen de promouvoir davantage une médecine de proximité centrée sur le patient.

Il a, dans ce sens, cité la télémédecine, qui offre un accès aux soins de santé permettant ainsi de surmonter les barrières géographiques et temporelles en matière d’accès aux soins et d’assurer un meilleur diagnostic et prise en charge.

L’Intelligence artificielle, a-t-il poursuivi, “offre aujourd’hui des outils d’analyse pertinents pour améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la gestion des soins de santé”.

Elle participe également à l’optimisation des ressources hospitalières, à la réduction des temps d’attente des patients, et à l’amélioration de l’efficacité des soins, a fait observer M. Aït Taleb.

Le Maroc a veillé à ce que la digitalisation et l’intelligence artificielle soient intégrées de manière éthique et efficace dans le système de santé, l’objectif étant de renforcer la qualité et l’accessibilité des soins, tout en préservant et valorisant le rôle indispensable du professionnel de santé, a-t-il dit.

Ainsi, dans le cadre du chantier de la digitalisation du secteur, le Maroc s’attèle à mettre en place un système national d’information sanitaire intégré et intelligent basé sur le dossier médical électronique du patient, a soutenu le ministre.

D’autre part, M. Aït Taleb a indiqué que le secteur de la santé au Maroc est en pleine dynamique d’opérationnalisation des partenariats public-privé en vue de promouvoir un accès équitable aux soins de santé de qualité.

Le continent africain est invité aujourd’hui à s’intégrer pleinement dans cette dynamique de transformation technologique et du progrès numérique qui offre une voie prometteuse vers son développement économique et social, a souligné le ministre.

“World Future Health Africa” se veut une plateforme d’échanges et de discussions autour de l’innovation et de la collaboration en faveur de la santé de demain.