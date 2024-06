GITEX Africa: Salesforce présente ses solutions de gestion de la relation client basée sur l’IA

samedi, 1 juin, 2024 à 15:01

Marrakech – Salesforce a présenté ses solutions de gestion de la relation client (CRM) basée sur l’intelligence artificielle (IA), lors de la 2è édition de Gitex Africa, organisée du 29 au 31 mai à Marrakech.

Sur son stand, Salesforce a invité les participants au Gitex Africa à découvrir ses technologies de pointe au service des entreprises de toutes tailles pour renforcer la relation client, améliorer leur efficacité et accroître leur productivité grâce à la puissance combinée de l’IA de confiance, des données et du CRM sur la plateforme Einstein 1.

“Gitex Africa offre la plateforme idéale pour démontrer comment l’IA fondée sur la confiance, les données et le CRM, révolutionne les entreprises à travers l’Afrique”, a indiqué le Directeur régional des ventes/Afrique, Omar Oualif.

Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir dans quelle mesure les solutions innovantes de CRM basée sur l’IA offrent “une vue client à 360 degrés”, permettant aux entreprises de personnaliser les interactions et de fidéliser durablement leur clientèle.

Ils ont également eu l’occasion d’explorer la plateforme Data Cloud de pointe, conçue pour connecter, harmoniser et activer les données clients des entreprise en temps réel et observer la puissance de l’IA en action, notamment à travers les flux de contenu personnalisés et générés automatiquement, ou encore la prévision des besoins clients, pour une expérience client parfaitement fluide.

Salesforce, leader du CRM propulsé par l’IA, connaît une croissance continue de son écosystème au Maroc et en Afrique.