“GITEX Africa” : Signature à Marrakech d’un mémorandum d’entente entre l’ADD et la compagnie saoudienne “Elm”

jeudi, 1 juin, 2023 à 17:47

Marrakech – L’Agence de Développement du Digital (ADD) et la compagnie saoudienne spécialisée dans les solutions digitales “Elm” ont procédé, mercredi à Marrakech, à la signature d’un mémorandum d’entente visant le renforcement de la coopération entre les deux parties dans le domaine numérique.

Cet accord a été signé en marge de la première édition de “GITEX Africa”, événement phare placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Paraphé par le directeur général de l’ADD, Mohamed Drissi Melyani et le vice-président de “Elm”, Majid Al-Arifi, cet accord vise à renforcer les moyens de collaboration entre les deux parties dans le domaine numérique.

Ce partenariat prévoit aussi l’organisation d’ateliers et des formations en vue de tirer profit de l’expertise de cette compagnie saoudienne et de ses expériences et l’amélioration de la qualité des affaires.

Créée en 2017, l’ADD, est un établissement public chargé de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et du développement de leur usage auprès des citoyens.

Elle a pour mission de structurer l’écosystème du digital et faire émerger de véritables opérateurs dans l’économie numérique.

Il s’agit aussi de contribuer à la promotion de l’administration digitale en assurant un rapprochement avec les usagers (citoyens et entreprises), et de mettre en place un cadre normatif pour les produits et services numériques.