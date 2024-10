GITEX Global: Mme Mezzour s’entretient avec le directeur général du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï

jeudi, 17 octobre, 2024 à 14:08

Dubaï – La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, s’est entretenue dans le cadre de sa participation au salon GITEX Global 2024 à Dubaï, avec le directeur général du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï (DET), Helal Saeed Almarri.

Cette rencontre, qui s’est tenue en présence de la vice-présidente exécutive du DET (partie organisatrice du salon), Trixie LohMirmand, a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines d’intérêt commun, notamment l’organisation du salon GITEX Africa 2025 en avril prochain à Marrakech.

S’exprimant à cette occasion, Mme. Mezzour a souligné le succès de la 2ème édition du salon GITEX Africa, qui a été également abrité par la ville ocre en avril dernier, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et avait connu la participation de plus de 1500 exposants de 130 pays.

La ministre a, également, mis l’accent sur la nécessité d’oeuvrer conjointement et de renforcer les efforts pour garantir le succès de la troisième édition du salon, prévue du 14 au 16 avril prochain dans le Royaume.

Le GITEX Global 2024, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre, est une plateforme qui vise à établir et renforcer des partenariats, lancer de nouvelles solutions et créer des alliances transcontinentales pour accélérer la transformation sociale et économique par le biais de l’intelligence artificielle.