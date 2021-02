La GIZ et le Cluster Menara scellent un partenariat pour la création d’une halle technologique dédiée à l’industrie agroalimentaire et cosmétique

mercredi, 10 février, 2021 à 17:10

Marrakech – L’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et le Cluster Menara, spécialisé dans les industries agroalimentaire et cosmétique de luxe ont signé, mercredi à Marrakech, une convention de partenariat pour la création d’une halle technologique (centre d’innovation) dédiée à l’industrie agroalimentaire et cosmétique, implémentée au sein de la Cité de l’Innovation de l’Université Cadi Ayyad (UCA).

Signé par la cheffe business desk du projet programme “Partenariat pour l’emploi et Appui aux moyennes entreprises au Maroc” (PPE) de la GIZ, Mme Antje Uhlig et le président du Cluster Menara, Youssef Mouhyi, cet accord de partenariat vise à offrir une plateforme technologique qui va permettre aux membres du cluster de venir tester leurs produits et continuer à se former afin d’être en mesure de créer de nouveaux produits de haut standard, leur permettant d’accéder aux nouveaux marchés en Europe et en Afrique.

“C’est un projet pilote lancé dans le cadre de l’initiative “Invest for Jobs” (L’Initiative spéciale Formation et emploi) de la GIZ, qui est dédié aux secteurs de l’agroalimentaire et du biocosmétique, dans le but de soutenir le Cluster Menara et d’établir deux laboratoires pour promouvoir et hisser la qualité des produits des entreprises selon des standards élevés”, a souligné Mme Uhlig lors de la cérémonie de signature de cette convention de partenariat.

Cette halle technologique permettra par exemple d’entamer de nouveaux moyens d’emballage et d’effectuer des analyses bio au sein de ces deux laboratoires, a-t-elle expliqué, relevant que la GIZ aspire à ce que ce projet profite à un grand nombre d’entreprises à travers une expertise technique profonde, afin que ces PME soient capables de produire selon un haut standard pour être en mesure d’accéder aux nouveaux marchés en Europe et en Afrique.

De son côté, M. Mouhyi s’est réjoui de la signature de cette convention, “qui revêt un caractère stratégique pour les secteurs agroalimentaire et cosmétique”, faisant savoir que ce partenariat constitue l’aboutissement de cinq ans de travail et de maturité de ce réseau professionnel, spécialisé dans les industries agroalimentaire et cosmétique de luxe, qui agrège plus de 70 entreprises, institutionnels, ONGs et centres de recherches et de formation.

“Le Cluster Menara a scellé une collaboration stratégique avec la GIZ qui a abouti à la création d’un centre africain d’innovation dans l’agroalimentaire et les cosmétiques”, a-t-il insisté, relevant que cette convention représente une chance importante qui s’offre au cluster grâce à l’université Cadi Ayyad qui a permis d’implémenter cette halle technologique dans la Cité de l’innovation.

“La signature de cette convention traduit la volonté des entreprises marocaines de s’ouvrir à nos partenaires africains conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il ajouté, assurant que les impacts positifs des activités menées auprès des membres seront palpables et témoigneront du succès de cette coopération.

Pour sa part, Mohamed Tounassi, Conseiller agroalimentaire du programme PPE, a tenu à souligner que la GIZ vient soutenir ce cluster pour la création d’une halle technologique qui va être implémentée au sein de la cité d’innovation de l’UCA de Marrakech, relevant que ce centre d’innovation va abriter tout un matériel qui va servir à former les entrepreneurs de la région aux métiers de l’agroalimentaire.

M. Tounassi a émis le souhait que ce projet soit dupliqué dans les autres régions du Maroc.

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a rassemblé sous la marque “Invest for Jobs” une série d’offres pour soutenir les PME dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique.

L’Initiative spéciale Formation et emploi (tel est le titre officiel) propose aux PME un conseil complet, des contacts et un soutien financier pour éliminer les obstacles aux investissements afin de créer des emplois et places de formation dans les pays partenaires et d’y améliorer les conditions de travail.

La GIZ opère au Maroc depuis 1975 pour le compte de la BMZ. Elle intervient également dans des proportions croissantes au Royaume pour le compte d’autres commettants, tels que le ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire (BMU), le ministère fédéral des Affaires étrangères (AA), le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWE), l’Union européenne et des entreprises marocaines.

Agissant pour le compte du gouvernement fédéral allemand, la GIZ aide le Maroc à promouvoir la création et la préservation d’emplois, en particulier en soutenant les très petites, petites et moyennes entreprises de même que l’emploi des jeunes.

Dans le domaine de l’utilisation et gestion des ressources en eau, la GIZ aide les institutions en charge de la gestion de l’eau à optimiser leurs compétences pour une exploitation intégrée des ressources hydriques dans le Royaume.

Dans le but de permettre une meilleure mobilisation de ces potentiels, la GIZ prête appui au Maroc par ordre et pour compte du gouvernement fédéral allemand en vue de l’introduction d’un modèle de développement garantissant une production et un approvisionnement énergétiques durables.

La GIZ accompagne les partenaires marocains dans le processus d’adoption d’un modèle de développement permettant de minimiser les impacts négatifs pour le climat et l’environnement et de prendre des mesures préventives face au changement climatique.

Par ailleurs, la GIZ prête appui aux partenaires marocains sur différents thèmes tels que l’égalité entre les sexes, les droits humains, la décentralisation et l’amélioration du dialogue citoyen.

Reconnu comme un dispositif incontournable, le Cluster Menara continue d’œuvrer pour le co-développement, la création de startups et l’investissement dans les industries agroalimentaire et cosmétique de luxe marocaines.

En 2019, il a lancé le premier écosystème territorial du Maroc qui englobe toute la valorisation de la chaîne des Plantes Aromatiques et Médicinales : “le Marrakech, Health et Beauty Valley”.

Le réseau vise à fédérer l’ensemble des acteurs des deux filières, notamment les industriels, les universités et les pouvoirs publics régionaux, autour d’une vision commune de l’innovation, à assumer un rôle de chef de file en réseautage qui génère la signature de partenariats avec différents types de structures nationales et internationales, à faire connaître l’industrie agroalimentaire et cosmétique de luxe marocaine, à promouvoir la croissance des industries agroalimentaire et cosmétique de luxe au Maroc, à internationaliser l’entreprise marocaine notamment par l’interclustering et à fournir des statistiques pertinentes afin d’identifier les tendances économiques et socio-économiques.

Ce cluster aspire à devenir la plateforme d’atterrissage privilégiée des investisseurs étrangers et de développement de projets innovants, qui jouent un rôle moteur dans le développement de l’attractivité du territoire du réseau.