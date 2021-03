“Gravir les échelons – Le développement dans l’économie mondiale”, nouvel ouvrage du PCNS

dimanche, 14 mars, 2021 à 15:31

Rabat – “Gravir les échelons – Le développement dans l’économie mondiale” est le titre du nouveau livre d’Otaviano Canuto, publié récemment par le Policy Center for the New South (PCNS).

Le livre qui compte quatre parties et vingt-trois chapitres, tente d’éclairer sur la notion de gravir l’échelle des revenus dans le contexte de l’économie mondiale avant et après la crise financière mondiale de 2007-2008, indique un communiqué du PCNS.

M. Otaviano, Senior Fellow au PCNS, traite dans cet ouvrage des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les pays en développement pour augmenter leur niveau de revenu par habitant, et ce sur la phase la plus récente de la mondialisation.

Après avoir abordé le paysage économique post-crise financière mondiale dans les économies avancées, il s’est penché sur les opportunités qu’offre la mondialisation des échanges et financière aux pays en développement pour monter dans l’échelle des revenus.

Également ancien vice-président et ancien directeur exécutif de la Banque mondiale et directeur exécutif du Fonds monétaire international, l’auteur a par la suite souligné les conditions domestiques pour qu’un pays en développement puisse bénéficier de ces opportunités. La Chine, le Brésil et l’Afrique sub-saharienne sont présentés en tant qu’études de cas. L’ouvrage finit sur une évaluation de l’impact de la crise du coronavirus sur l’économie mondiale.

Le premier chapitre fait une relecture des performances de croissance des marchés émergents et des économies en développement avant et après la crise financière mondiale. Non seulement ces pays n’ont pas pu se hisser au rang de nouveau pôle de croissance de l’économie mondiale, mais leur convergence des revenus par habitant vers celle des économies avancées a subi un revers, ressort-il de ce chapitre qui attire également l’attention sur les politiques et les réformes susceptibles d’y remédier.

La première partie du livre traite du contexte macro-financier mondial d’après la crise. La deuxième partie est consacrée aux technologies et à la mondialisation des échanges commerciaux en tant que facteurs facilitateurs – avec des préalables – de la croissance dans les pays en développement. La troisième partie présente le point de vue de l’auteur sur les différentes étapes de la croissance. Enfin, la quatrième partie propose des études de cas par pays.

Le dernier chapitre de l’ouvrage traite de la crise du coronavirus et de son impact sur l’économie mondiale. Outre les difficultés qu’ils rencontrent dans leur gestion de l’épidémie du coronavirus, les marchés émergents et les pays en développement ont subi des chocs externes supplémentaires. Le coronavirus a plongé ces derniers dans une crise profonde. Les conséquences éventuelles de la crise du coronavirus y sont également soulignées dans ce chapitre, précise le PCNS.

“Ce qu’il faut retenir de cette double approche analytique et historique est unique : si les conditions historiques et géographiques ont leur importance, mais en fin de compte, c’est bien l’adoption de politiques et de réformes appropriées et spécifiques à chaque pays qui peut faire la différence”, conclut le Centre.