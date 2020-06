Groupe Al Omrane: Plus de 4,5 MMDH de chiffre d’affaires et plus 29.000 titres fonciers créés en 2019

mardi, 30 juin, 2020 à 13:10

Rabat – Le Groupe Al Omrane a réalisé un chiffre d’affaires de 4,570 milliards de dirhams (MMDH) et créé 29.334 titres fonciers en 2019, malgré la conjoncture difficile que continuait à traverser le secteur depuis plusieurs années.

“L’investissement a atteint plus de 4,5 MMDH ayant permis la mise en chantier de 17.492 unités de production nouvelle dont 2.036 en partenariat avec les promoteurs privés et 115.128 unités de mise à niveau urbaine, tandis que les achèvements se sont établis à 22.449 unités de production nouvelle dont 2.760 avec les promoteurs privés et 91.178 unités de mise à niveau urbaine”, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil de surveillance du Groupe, tenu lundi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, et dédié à l’approbation du bilan de l’année 2019 et le plan d’action pour 2020.

Présent sur l’ensemble du territoire marocain avec ses sociétés régionales et ses 56 agences provinciales, le Groupe Al Omrane a consolidé son ancrage territorial, durant l’année 2019, en finalisant son adaptation au nouveau découpage suite à la fusion des sociétés filiales de Fès et Meknès et la création d’une nouvelle société filiale pour la région de Draâ-Tafilalet, précise la même source.

En tant qu’outil public de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur de l’habitat et du développement urbain, le Groupe s’est mobilisé, en concertation avec le ministère de l’Habitat, en focalisant son action autour de cinq axes majeurs relatifs à la préservation en premier lieu de la santé et la sécurité de tous à travers l’application stricte des mesures et règles sanitaires et la distanciation sociale et à l’engagement citoyen à travers notamment la contribution du Groupe et ses collaborateurs au fond de solidarité Covid-19 ainsi que le maintien du règlement des fournisseurs et prestataires, insufflant une réelle dynamique sociale auprès de son écosystème, relève le communiqué.

Le Groupe affirme également avoir focalisé son action sur la mise en place d’un plan inédit de continuité d’activité vitale et optimale en total respect des règles sanitaires, l’accélération de la digitalisation à travers des outils innovants rapprochant d’avantage le Groupe de ses collaborateurs, clients et des citoyens et l’application d’un plan de relance d’activité progressif et sécurisé permettant entre autres de passer d’un niveau de chantiers actifs de 20% pendant la période de confinement à 40% à ce jour, ajoute-t-on.

S’agissant du plan d’action au titre de l’année 2020, le Conseil de surveillance a approuvé ledit plan révisé qui reste résilient et qui se décline autour d’un investissement de 3,78 MMDH, une mise en chantier de 15.945 unités de production nouvelle et de 76.561 unités de mise à niveau urbaine, un achèvement de 19.335 unités de production nouvelle dont 1.879 dans le cadre de partenariat et 95.774 unités de mise à niveau urbaine, la création de 32.781 titres fonciers et un Chiffre d’affaire qui devrait quant à lui malgré la crise dépasser les 3 MMDH, souligne le Groupe.

Au niveau de sa politique de réformes managériales, l’opérateur parachèvera en 2020 et dans une approche toujours collégiale, la construction de sa nouvelle vision quinquennale 2021-2025 s’inspirant de l’expérience réussie de la précédente baptisée “CAP2020” qui est à 98% de taux de réalisation à six mois de son terme, relève-t-on.

Cette démarche, a poursuivi le communiqué, a pour ambition de s’inscrire totalement dans le nouveau modèle de développement initié par SM le Roi Mohammed VI en tenant compte des enseignements et spécificités tirés de la crise sanitaire vécue par le pays, le secteur et le Groupe.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a félicité le Groupe pour le rôle citoyen joué pendant la crise et son engagement solidaire en faveur de la relance de l’économie nationale et en particulier pour celle du secteur de l’habitat et du développement urbain, tout en rappelant le contexte exceptionnel que vit le pays suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, souligne la même source.

Vu la nature transverse des activités du Groupe Al Omrane, M. El Otmani a appelé à nouveau l’ensemble des départements et administrations à renforcer la synergie et la convergence de leurs actions, ainsi que celles des partenaires institutionnels territoriaux pour une plus grande efficacité dans la réalisation des projets publics qui sont confiés au Groupe, ajoute-t-on.

Le Conseil de surveillance, auquel ont pris part la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, la Vice-Présidente du Conseil de surveillance du Holding Al Omrane et le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, ainsi que les autres membres du Conseil et représentants des départements concernés, a salué l’engagement et la résilience dont fait preuve le Groupe en période de crise, conclut le communiqué.