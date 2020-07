Groupe Al Omrane et l’IRESEN renforcent leur partenariat en matière de logement social à haute efficacité énergétique

jeudi, 16 juillet, 2020 à 14:04

Rabat – Le Groupe Al Omrane et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) ont signé, jeudi à Rabat, une convention spécifique portant sur le développement de logement social, durable et à haute efficacité énergétique.

Signée par le président du directoire du groupe Al Omrane, Badre Kanouni et le directeur général de l’IRESEN, Badr Ikken, cette convention s’inscrit dans le cadre du partenariat institutionnel conclu entre les deux institutions dans le domaine de l’amélioration des procédés et la promotion de l’innovation en matière de matériaux de construction et d’aménagement.