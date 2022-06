Le Groupe ISCAE organise la première édition de l’Année Maroc-Espagne

lundi, 13 juin, 2022 à 14:52

Casablanca – Le Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) organise, le 29 juin courant au campus de Casablanca, la première édition de l’Année Maroc-Espagne, sous le thème “l’entreprise familiale, un modèle de leadership authentique”.

“Dans le cadre la dynamique du rapprochement entre le Maroc et l’Espagne et l’ouverture de nouveaux horizons des relations bilatérales entre les deux pays voisins, le Groupe ISCAE organise, le 29 juin 2022 au campus de Casablanca, la première édition de l’Année Maroc-Espagne en partenariat avec le Consejo Economico Marruecos-Espana (CEMAES)”, indique le Groupe dans un communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du modèle et de la mission prônée par le Groupe ISCAE qui se positionne en tant qu’acteur de développement économique et social du Maroc et de l’Afrique et dans la démarche de décloisonnement entre le monde de l’enseignement et celui des affaires, affirme la même source.

Cet évènement phare sera présidé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avec la présence de son excellence Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, ambassadeur d’Espagne au Maroc.

Prennent part à cette journée, les représentants des entreprises marocaines et espagnoles qui bénéficieront d’un programme d’excellence notamment des rencontres de haut niveau animées par des intervenants de renom, des conférences thématiques, des ateliers doctoraux et des tables rondes.

Au programme de cette journée, une série de rencontres entre les acteurs des deux pays voisins et amis dans le but de mettre en avant le potentiel de co-investissement régional et sectoriel entre les deux royaumes.

Au cours de cette journée, le Centre des études doctorales (CEDOC) du Groupe ISCAE organise en partenariat avec HFEI Institue et le CEMAES, la 2ème édition de “International Symposium For Innovative and Positive Organization” portant sur le thème “l’entreprise familiale, un modèle de leadership authentique”. Les organisateurs du symposium entendent réunir les chercheurs en sciences de gestion et des praticiens ayant développé des approches consacrées aux concepts, dispositifs réglementaires et les nouveaux défis auxquels ces entreprises familiales sont confrontées au quotidien.