Le Groupe OCP et BIOLINE By INVIVO signent un accord de coopération dans l’Agtech

mardi, 3 septembre, 2019 à 16:39

Casablanca – Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate, et Bioline by InVivo, via sa filiale SMAG spécialisée dans la Smart Agriculture, ont signé, lundi à Casablanca, un protocole d’accord pour le co-développement de solutions digitales dans le domaine agricole.