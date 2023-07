Le groupe Smurfit Kappa inaugure sa première usine d’emballage en Afrique à Ain Aouda

mercredi, 12 juillet, 2023 à 21:12

Le renforcement des relations maroco-britanniques a été au menu d’un entretien, mercredi à Londres, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud et les Nations unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon.