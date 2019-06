Hausse de 32% des exportations des produits d’artisanat en avril 2019

samedi, 1 juin, 2019 à 13:38

Quelque 577 projets ont bénéficié du soutien accordé par le ministère de la Culture et de la Communication -Département de la Culture- à la filière de l’édition, du livre et de la lecture publique, au titre de l’année 2019, pour une enveloppe budgétaire globale de 11.214.300 dirhams, soit une hausse de plus de 2 millions par rapport à 2018, indique le ministère.