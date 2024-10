Hausse de 80% des importations espagnoles de fruits en provenance du Maroc (Ministère)

vendredi, 18 octobre, 2024 à 18:19

Madrid – Les importations espagnoles de fruits en provenance du Maroc ont enregistré une hausse de l’ordre de 80,2 % en août dernier par rapport au même mois une année auparavant, selon des données du ministère espagnol de l’Économie et du Commerce.

Ces importations ont atteint un total de 2.780,889 tonnes, contre 153,187 tonnes en août 2023, pour une valeur de 2,7 millions d’euros en août 2024, contre 1,7 million d’euros en août 2023, soit une hausse de 60,4 %, précise-t-on.

Les fruits les plus importés par l’Espagne depuis le Maroc sont les melons et pastèques ( 1562,931 tonnes), suivis des fraises et framboises (438,459 tonnes), des oranges et autres agrumes (438,300 tonnes), ainsi que des abricots (297 tonnes).