Hausse de 12% des arrivées touristiques au Maroc à fin avril (Observatoire du tourisme)

mercredi, 20 juin, 2018 à 9:37

Rabat – Un total de 3,4 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et avril 2018, en progression de 12% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l’Observatoire du tourisme.