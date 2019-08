Une haute délégation de l’Agence palestinienne des retraites en visite de travail au Maroc

mardi, 27 août, 2019 à 10:55

Casablanca – Une haute délégation de l’Agence palestinienne des retraites effectuera, du 28 au 30 août courant, une visite de travail au Maroc, où elle aura des échanges avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à Casablanca.

La visite de la “Palestinian Pension Agency” s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2019 relatif au protocole d’accord de coopération singé entre les deux parties, le 10 mai 2018 à Casablanca, indique la CNSS dans un communiqué.

Les séances de travail, prévues au siège de la Caisse, permettront aux deux parties d’échanger les expériences et les bonnes pratiques en matière de gestion du régime de retraite.

Ledit protocole porte, notamment, sur un échange de formations, de visites et d’informations sur la sécurité sociale et les services fournis aux assurés, de même qu’il encourage le partage d’expériences en matière d’études actuarielles, de mécanismes d’audit interne et de gouvernance.

En vue de l’opérationnalisation du protocole, un comité conjoint tient une réunion au moins une fois par an, avec la possibilité de tenir d’autres réunions exceptionnelles à tout moment et quand cela s’avère nécessaire.