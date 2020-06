Le HCP met en ligne les micro-données de son enquête nationale sur l’emploi du temps

jeudi, 4 juin, 2020 à 10:28

Casablanca – Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a annoncé la mise en ligne, sur son site institutionnel, le fichier anonymisé des données individuelles de sa récente Enquête Nationale sur l’Emploi du Temps, ainsi que les métadonnées nécessaires pour son utilisation, notamment le dictionnaire des variables et la nomenclature nationale des activités quotidiennes.

La publication de cette enquête intervient à la suite de la publication des données individuelles du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 et de l’Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages de 2014, précise le HCP dans un communiqué.

Cette enquête a porté sur un échantillon représentatif, au niveau national et régional, de 16.395 individus âgés de 15 ans et plus et 2.817 enfants âgés de 7 à 14 ans sélectionnés à partir de 8.990 ménages et s’est étalée sur le terrain durant une année, afin de tenir compte des fluctuations saisonnières sur les activités des membres des ménages, rappelle la même source.

Les données individuelles publiées couvrent, pour les adultes et les enfants, des variables relatives à l’emploi du temps, durant une journée type (24 heures), selon la nomenclature nationale des activités quotidiennes et leurs caractéristiques démographiques et socioéconomiques. Elles couvrent également les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des chefs de ménages, les conditions d’habitat et la possession des équipements.

La diffusion de ces données offre aux chercheurs l’opportunité pour procéder aux multiples combinaisons des groupes d’activités personnalisés (e.g., physiologique, professionnelle, domestique, éducative, sociale, récréative et religieuse) selon le sexe afin d’estimer les progrès réalisés par les femmes en matière de statut, d’autonomisation et de formation ainsi que leur contribution à la création de la richesse nationale à travers l’identification du travail marchand et non marchand.

L’appréhension, par l’enquête, de l’intégralité des activités, par catégorie socioprofessionnelle et groupe d’âge, renvoie à plusieurs champs d’analyse des inégalités sociales, des rapports sociaux dominants et des facteurs qui en éclairent les principaux déterminants. Sous le même angle, la décomposition du temps consacré aux activités et au déplacement entre le domicile et le lieu de travail permet d’esquisser une approche d’une typologie temporelle et géographique de la mobilité de la population au cours d’une journée type.

En outre, le HCP a déjà publié une application Web intitulée “Comment les marocains organisent-ils leur temps ?” accessible via le lien (http://budget-temps.hcp.ma/). Elle présente des chiffres clés sur le budget temps des marocains et renvoie, de manière interactive pour chaque utilisateur, des résultats personnalisés sur l’usage de son emploi du temps quotidien selon le genre et l’âge lui permettant de se comparer aux personnes de genre opposé et d’autres tranches d’âge.

Dans le but de protéger les personnes enquêtées de tout risque qu’elles soient identifiées, ces micro-données ont fait l’objet d’une opération systématique d’anonymisation dans le strict respect des dispositions du décret royal portant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 1968) relatif aux études statistiques, de la loi n°09-08 relative à “la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel” et des “principes fondamentaux de la statistique officielle” des Nations Unies, conclut le communiqué.