Hicham Zouanat réélu membre titulaire du Conseil d’Administration de l’OIT

mercredi, 3 juillet, 2024 à 14:53

L’artiste peintre et écrivaine Loubaba Laalej a présenté et signé, mardi à Salé, son ouvrage intitulé “Melhoun et peinture”, disponible en français et en arabe, dans le cadre de la 14ème édition du festival Maqamat.