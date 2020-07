Huawei AppGallery vente en direct de l’Eid, le 23 juillet

lundi, 20 juillet, 2020 à 13:12

Casablanca- Le Groupe Huawei lance la prochaine édition de son événement grand public en direct au Maroc “Huawei AppGallery vente en direct de l’Eid”, le jeudi 23 juillet, annonce Huawei dans un communiqué.

“Le livestream sera diffusé à partir de 21 heures sur les chaînes officielles Facebook et YouTube de Huawei Maroc et sur la chaîne Youtube de leur hôte – Simo Sedrat”, précise le Groupe.

Cette deuxième édition, qui fait suite à l’énorme succès qu’a rencontré son premier événement de vente numérique en direct dans la région MEA, traduit le dévouement du Groupe Huawei à s’engager auprès des consommateurs locaux en leur proposant de nouvelles expériences.

La vente en direct est de retour avec des offres exclusives sur les derniers produits de la marque, notamment ses articles phares “Huawei Mate 30 Pro” et “Huawei P40 Pro”, relève la même source, notant que les spectateurs pourront profiter de plusieurs offres, notamment celles à durée limitée avec une réduction allant jusqu’à 80 %, ainsi que de ventes flash massives et des prix imbattables, et auront aussi l’occasion d’interagir avec les animateurs de l’émission en direct.

“Lors de la vente en direct de la HUAWEI AppGallery de l’Eid, les Marocains pourront profiter des ventes Flash massive incluant le +HUAWEI Nova 5T+ et le +HUAWEI P40 Pro et plus+ et d’une offre de lancement exclusive du produit +Huawei Mate 30 pro+ pour 9999 DH avec un cadeau gratuit +freebud 3+ (valeur 1999 DH)”, précise le communiqué.

Le Groupe fait savoir que les clients peuvent également profiter d’excellentes offres, notamment le “HUAWEI P40 Pro” pour un prix de vente en direct de 10999 DH avec un cadeau gratuit “Watch GT 2” (valeur 2499 DH), ajoutant que pendant la vente flash, le prix du “HUAWEI P40 PRO” est de 5500 DH avec un cadeau gratuit “Watch GT 2”.

Par ailleurs, Huawei incite ses clients à acheter plus et économiser plus avec des remises supplémentaires sur certains produits (tablettes et accessoires), jusqu’à 200 DH de réduction lorsqu’ils achètent plus.

“Dépenser 1200 DH et obtenir 100 DH de réduction, dépensez 2000 DH et obtenir 150 DH de réduction, dépenser 3000 DH et obtenir 200 DH de réduction”, souligne le Groupe, ajoutant que ses clients peuvent gagner des cadeaux, en partageant et commentant pendant le livestream.

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale, précise le groupe, notant que quatorze centres de R&D ont été créés aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine.

Huawei Consumer BG est l’une des trois unités commerciales de Huawei et couvre les smartphones, les PC et les tablettes, les services portables et les services cloud. “Le réseau mondial de Huawei est construit sur plus de 32 ans d’expertise dans l’industrie des télécommunications et se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier”, conclut le communiqué.