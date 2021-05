Huawei: Un chiffre d’affaires de 23,17 Md$ au T1-2021

lundi, 3 mai, 2021 à 13:07

Casablanca – Le chiffre d’affaires du Groupe Huawei s’est établi à 23,17 milliards de dollars américains au premier trimestre 2021, en baisse de 16,5% en glissement annuel.

L’activité réseau s’est maintenue dans une logique de croissance régulière, à l’heure où les revenus de l’activité grand public ont accusé une baisse, indique Huawei, qui vient de dévoiler ses résultats commerciaux trimestriels, notant que ces résultats demeurent conformes aux prévisions préalablement fixées.

La croissance de l’activité réseau s’explique, en partie, par la vente de la marque d’appareils intelligents Honor en novembre 2020, souligne la même source, relevant que la marge bénéficiaire nette de Huawei a, de son côté, augmenté de 3,8 points de pourcentage en glissement annuel, pour ressortir à 11,1 %.

Ces “résultats sont le fruit des efforts continus de l’entreprise. Ils sont destinés à améliorer la qualité des opérations et l’efficacité de sa gestion. Ils sont également le fruit du revenu des redevances des brevets qui se montent à 600 millions de dollars américains”, précise la marque.

“2021 sera une autre année difficile pour nous, mais c’est aussi l’année où notre stratégie de développement futur commencera à prendre forme”, a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei, cité par le communiqué.

“Nous remercions nos clients et partenaires pour toute la confiance qu’ils nous portent. Peu importe les défis qui se présenteront à nous, nous continuerons toujours autant à nous maintenir dans une logique de résilience. Nous demeurerons concentrés, comme toujours, sur les besoins de nos clients et nous continuerons à leur fournir des produits à très haute valeur ajoutée”, a-t-il ajouté.

“Comme toujours, nous demeurons attachés à l’innovation technologique et nous investissons massivement dans la R&D, tout en nous efforçant à résoudre les problèmes de continuité liés à l’approvisionnement et qui peuvent être causés par les restrictions sanitaires”, a souligné M. Xu. “Nous continuerons à accomplir de nouvelles percées scientifiques et à repousser les frontières de la technologie”, a-t-il soutenu.

Huawei travaille toujours autant à libérer pleinement la 5G. La marque aide les opérateurs du monde entier à déployer leurs réseaux 5G et continue à répondre aux demandes des consommateurs et des industries à travers le monde, tout en renforçant sa propre efficacité de livraison.

Le groupe continue toujours autant à améliorer ses capacités d’ingénierie logicielle et à accroître ses investissements dans le secteur des logiciels et ce, dans l’objectif d’augmenter progressivement la part des logiciels et des services au niveau de ses revenus.