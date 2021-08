Huawei FreeBuds 4, des écouteurs conçus pour le confort

lundi, 30 août, 2021 à 15:00

Casablanca- Les Huawei FreeBuds 4 sont des écouteurs conçus pour le confort des utilisateurs et afin d’aider à mieux profiter de la musique et des appels.

Les HUAWEI FreeBuds 4 présentent des caractéristiques exceptionnelles. En plus de délivrer un son d’une qualité extraordinaire, ils sont ultra confortables à porter, et ce même lors d’une utilisation sur de longues périodes, indique Huawei dans un communiqué.

“Délivrant un son de qualité studio et équipés d’un système d’annulation de bruit ultra efficace, ces écouteurs vous accompagneront partout”, précise l’entreprise.

De plus, ils sont compatibles avec Android et iOS, ce qui signifie qu’il est possible de les utiliser avec des appareils d’autres marques que Huawei. Les utilisateurs peuvent également télécharger l’application Huawei AI Life afin d’ajuster les paramètres des écouteurs.

“Que vous soyez sur le point de partir en voyage ou que vous ayez simplement prévu de vous asseoir et de vous détendre, vous avez toujours besoin d’une bonne paire d’écouteurs”, indique Huawei, notant que “pour cette rentrée scolaire, pensez à acheter les Huawei FreeBuds 4, une paire d’écouteurs qui vous délivrera un son exceptionnel, vous offrira des niveaux de confort absolus et qui, en plus, est équipée d’un système de suppression du bruit extrêmement efficace”.

“Vous avez besoin d’une paire d’écouteurs qui vous offre non seulement un son de qualité supérieure, mais qui en plus excluent les bruits ambiants indésirables. Les Huawei FreeBuds 4 sont dotés d’une technologie d’annulation du bruit à double microphone qui permet d’annuler efficacement les bruits ambiants”, souligne la même source.

De plus, les Huawei FreeBuds 4 utilise la technologie d’annulation du bruit Adaptive Ear Matching (AEM) qui permet de détecter la forme des oreilles et de déterminer la configuration optimale d’annulation du bruit et de confort.

Porter des écouteurs pendant des heures n’est pas toujours confortable. Or ce n’est guère le cas avec les Huawei FreeBuds 4, car ceux-ci reposent sur une conception ergonomique qui leur permet d’être parfaitement adaptés aux oreilles, vous offrant ainsi un confort absolu.

Les Huawei FreeBuds 4 sont également dotés d’autres fonctionnalités que les utilisateurs vont adorer, tels que la possibilité de les connecter à deux appareils en même temps et de pouvoir basculer d’un appareil à l’autre en toute facilité.

Des commandes intelligentes personnalisées sont également présentes sur les tiges des écouteurs (à l’instar des commandes Swipe/Double tapotement/Pression longue).

Huawei commercialise les Freebuds 4 au prix de 1599 dhs. Ils sont disponibles à travers l’ensemble du réseau de Huawei à partir du 28 Août. Les Freebuds 4 sont disponibles via la plate-forme e-commerce Huawei Shop et IwaShop, les boutiques en propres HES store de Huawei au Morocco Mall et à Zerktouni mais aussi ses différents partenaires et détaillants agréés répartis sur tout le territoire.