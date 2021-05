Huawei lance la commercialisation de ses produits high tech dans les magasins “GO Sport”

mardi, 11 mai, 2021 à 14:25

Casablanca – Huawei a annoncé, mardi, le lancement de la commercialisation de ses produits high tech au Maroc au sein des magasins GO Sport.

“Huawei marque une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification de son réseau et annonce la commercialisation au sein de l’enseigne GO Sport au Maroc de ses produits et accessoires haut de gamme dédiés à la pratique sportive et au bien-être”, indique le groupe chinois dans un communiqué.

Cette annonce intervient alors que Huawei mène depuis 2020 sur le marché national une démarche de proximité renforcée auprès de son écosystème clients et partenaires, marquée par l’ouverture de plusieurs stores et boutiques SAV, relève la même source.

Les montres connectées Huawei Watch Fit, Huawei Watch GT 2 et Huawei Watch GT Pro 2, ainsi que la balance intelligente Huawei Smart Scale seront accessibles dans les cinq points de ventes de GO Sport à Casablanca (Morocco Mall, Anfaplace), Marrakech (Menara Mall), Rabat (Ryadsquare), et Tanger (SoccoAlto), précise le communiqué.

Go Sport est un des leaders du marché de l’équipement sportif avec de multiples marques internationales et des conseils personnalisés pour pratiquer le sport avec un maximum de confort.