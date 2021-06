Huawei lance une nouvelle gamme de produits d’expérience “Super Device” à l’échelle mondiale

vendredi, 4 juin, 2021 à 17:06

Casablanca – Huawei a lancé une gamme de nouveaux produits “Super Device” permettant aux consommateurs d’accéder à une expérience transparente et véritablement intelligente sur plusieurs appareils dans tous les types de scénarios, a annoncé vendredi le Groupe.

Le prix et la disponibilité de tous ces produits au Maroc et dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique seront annoncés “prochainement”, a précisé Huawei dans un communiqué.

“Bien qu’il y ait plus d’appareils intelligents que jamais dans nos vies, l’expérience qu’ils offrent n’est souvent pas intelligente. Les systèmes cloisonnés ont tendance à compliquer l’interconnectivité et les opérations, ce qui a finalement conduit à une expérience utilisateur fragmentée”, a indiqué le Groupe, notant que l’expérience “Super Device” est conçue pour résoudre ce problème.

Cette expérience fournit un langage commun à différents types d’appareils pour se connecter et collaborer, offrant aux utilisateurs une expérience plus pratique, fluide et sécurisée. Elle utilise une technologie distribuée pour répondre aux besoins variés de tous les types d’appareils différents avec un seul système, permettant un déploiement flexible selon les besoins.

Elle combine également des appareils auparavant indépendants dans un Super Device cohérent et holistique qui intègre tout le matériel et toutes les ressources pour exploiter librement les capacités de ses composants en fonction des besoins en temps réel de l’utilisateur.

Le Groupe Huawei a lancé aussi une gamme de montres intelligentes et de tablettes alimentées par HarmonyOS 2, y compris la HUAWEI WATCH 3|3 Pro et la nouvelle HUAWEI MatePad Pro de 12,6 pouces. De plus, l’entreprise a également lancé les HUAWEI FreeBuds 4, ses écouteurs Bluetooth sans fil à suppression active du bruit (ANC) de nouvelle génération et deux moniteurs haut de gamme, le HUAWEI MateView et le HUAWEI MateView GT.

HUAWEI WATCH 3|3 Pro : La toute nouvelle montre connectée 4G avec une longue durée de vie de la batterie

La toute nouvelle montre intelligente phare de Huawei, “HUAWEI WACH 3|3 Pro”, réinvente la mode à votre poignet. Dotée d’un écran en verre incurvé et d’un boîtier en acier inoxydable 316L, cette montre élégante est livrée avec une toute nouvelle couronne rotative 3D qui détecte différents niveaux de pression et fournit un retour tactile en réponse à la saisie de l’utilisateur, rendant la montre à la fois confortable à porter et facile à utiliser.

La HUAWEI WATCH 3|3 Pro vous permet également de passer et de recevoir des appels téléphoniques et d’écouter de la musique en ayant le même numéro de téléphone et le même forfait de données avec votre smartphone, sans vous soucier de manquer de batterie car en plus de disposer d’un e-sim, elle dispose également d’une batterie longue durée.

En tant que nouvelles montres intelligentes fonctionnant sur HarmonyOS, la HUAWEI Watch 3|3 Pro s’intègre parfaitement aux smartphones Huawei pour servir d’assistant intelligent multifonctionnel. Huawei a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires de la région pour offrir aux utilisateurs de HUAWEI Watch 3|3 Pro une expérience sans précédent: de l’application leader de livraison de nourriture “Talabat” aux principales applications de course comme “Dubai Taxi Corporation (DTC)” ou “Jeeny”, les utilisateurs pourront désormais suivre automatiquement leurs commandes ou à leurs trajets directement depuis leur smartwatch d’un simple coup d’œil à leur poignet

Le nouveau HUAWEI MatePad Pro 12,6 pouces : un nouveau hub de productivité qui excelle pour une créativité maximale

Le nouveau HUAWEI MatePad Pro est doté d’un magnifique écran OLED FullView de 12,6 pouces et a un rapport écran/corps de 90%, le plus élevé de toutes les tablettes actuellement disponibles sur le marché. Chaque écran est livré avec un “ΔE” inférieur à 0,5 pour une précision des couleurs incroyablement élevée, offrant une image nette et précise des couleurs, comparable aux écrans professionnels.

Le nouveau HUAWEI MatePad Pro a également un rapport de contraste ultra-élevé de 1 000 000:1 et prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3.

Équipé des chipsets de la série Kirin 9000, le HUAWEI MatePad Pro offre des niveaux de performances incroyables. Soutenue par les capacités de gestion des données distribuées et de planification des tâches d’HarmonyOS, la tablette peut fonctionner de manière fluide avec les smartphones et les PC pour doubler votre productivité et votre créativité dans le cadre de différents scénarios, que vous soyez au bureau ou sur une planche à dessin.

Le nouveau stylet intelligent est doté d’une nouvelle pointe revêtue de platine pour une écriture manuscrite de haute précision et un délai ultra-faible, différenciant avec précision entre 4 096 niveaux de force. Le HUAWEI M-Pencil prend en charge FreeScript, qui convertit l’écriture manuscrite dans n’importe quelle zone de saisie en texte numérique en temps réel.

Une toute nouvelle expérience interactive

Avec le super centre de contrôle Huawei, les consommateurs peuvent facilement basculer toutes les connexions, y compris Bluetooth et Wi-Fi, d’un simple toucher. En dehors de cela, Huawei a également fait passer le contrôle de la musique à un niveau supérieur. Dans le panneau de commande audio, les consommateurs peuvent accéder à toutes leurs musiques préférées via différentes plates-formes musicales en un seul endroit.

“Vous pouvez facilement basculer entre vos différentes applications musicales pour lire facilement vos chansons/listes préférées. En plus de tout cela, vous pouvez facilement choisir entre les haut-parleurs de votre appareil ou d’autres haut-parleurs/écouteurs Bluetooth connectés”, a souligné l’entreprise.

Huawei s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité des consommateurs. “Notre principe de conception de base est de garantir que seule la bonne personne peut accéder aux bonnes données avec le bon appareil, garantissant la sécurité de chaque accès à chaque appareil, ainsi que la sécurité de chaque acte de stockage, de transmission et d’utilisation des données dans tous les scénarios”.

“De nos jours, nous sommes entourés de plus en plus d’appareils intelligents et nous vivons désormais dans un monde où tout est connecté”, a déclaré le Directeur Exécutif et PDG du Consumer Business Group de Huawei, Richard Yu, cité dans le communiqué.

“Chacun d’entre nous fait partie de ce monde entièrement connecté, comme chaque appareil. Nous sommes impatients de travailler avec davantage de partenaires et de développeurs pour créer un écosystème HarmonyOS florissant et offrir des expériences, des produits et des services encore meilleurs à nos clients dans le monde”, a-t-il ajouté.

Huawei a également lancé les FreeBuds 4, ses écouteurs Bluetooth sans fil semi-ouverts à suppression active du bruit (ANC) de nouvelle génération, et deux moniteurs haut de gamme, le MateView et le MateView GT.

HUAWEI FreeBuds 4 : Nouvelle norme en matière de suppression active du bruit à ajustement ouvert

Huawei a également annoncé aujourd’hui le lancement de ses derniers écouteurs Bluetooth True Wireless Stereo (TWS), les HUAWEI FreeBuds 4. Ce nouvel ajout à la série numérique d’écouteurs TWS de Huawei hérite de la première technologie d’annulation active du bruit (ANC) au monde de la dernière génération.

Avec la technologie ANC 2.0 à ajustement ouvert, un confort léger, une qualité sonore haute résolution et une connectivité audio intelligente, HUAWEI FreeBuds 4 offre non seulement une qualité audio, mais porte également l’expérience d’écoute ANC à ajustement ouvert à un nouveau niveau supérieur.

HUAWEI MateView : réinvente la catégorie pour la prochaine génération de moniteurs intelligents

Huawei a également annoncé la sortie de HUAWEI MateView, le premier moniteur autonome phare de la société. Portant le surnom de « Mate », le tout nouveau moniteur incarne l’esprit d’innovation de Huawei, et avec son lancement, Huawei pénètre un nouveau marché, apportant la même ferveur pour repousser les limites qu’il l’a fait avec sa gamme de smartphones.

En tant que moniteur couleur sans fil magnifiquement minimaliste – Real Colour Monitor6 qui prend en charge un large éventail de fonctionnalités intelligentes, notamment ; un grand moniteur ultra-HD 4K+, une barre intelligente HUAWEI, un système audio à double haut-parleur et à double microphone.

La super connectivité des appareils avec et sans fils, ainsi que HUAWEI MateView, HUAWEI MatePad Pro et Huawei MateBook illustre une intégration complète adaptée à nos modes de vie.

HUAWEI MateView GT : le premier moniteur de jeu de Huawei

Huawei a également surpris les gamers avec le lancement du HUAWEI MateView GT affichant une technologie de pointe, une grande fiabilité et une qualité exceptionnelle.

Présenté en tant que toute nouvelle catégorie de produits, le HUAWEI MateView GT est doté d’un écran ultra-large incurvé qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz, avec une barre de son intégrée innovante. Avec le HUAWEI MateView GT, Huawei s’engage à offrir aux consommateurs un moniteur encore plus puissant et efficace, portant l’expérience de jeu et de divertissement à un nouveau niveau supérieur.