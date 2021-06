Huawei lance la nouvelle “Huawei Watch Fit Elegant”

mardi, 15 juin, 2021 à 11:49

Casablanca – Huawei a annoncé, lundi, le lancement de la toute nouvelle “Huawei Watch Fit Elegant”, étoffant ainsi son portefeuille de wearables.

“Le secteur des wearables regorge d’une large variété de produits”, indique le groupe dans un communiqué, ajoutant que sur ce segment, Huawei se démarque de la concurrence en proposant une gamme riche de produits qui sont à la fois élégants et pratiques, et qui, en plus de leur cosmétique aguicheuse, offrent quantité de fonctionnalités à la fois intelligentes et intuitives.

Ainsi, pour sa nouvelle Huawei Watch Fit, Huawei a choisi un look complètement différent en la dotant d’un écran rectangulaire plus grand, mais aussi en y implémentant toute une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Disponible en deux nouvelles coloris (Frosty White et Midnight Black), la nouvelle Huawei Watch Fit Elegant, comme son nom l’indique, arbore un design entièrement repensé. Son boîtier est en acier inoxydable avec surface en verre poli.

Cette conception est complétée avec la présence d’une sangle élastique en fluoroélastomère souple. Grâce à sa légèreté et à son confort de port, la montre délivre une expérience utilisateur de premier ordre.

La série Huawei Watch Fit est connue pour sa riche dotation, notamment pour ses nombreuses fonctionnalités de santé à l’instar de la fonction de suivi SpO2 qui permet de détecter les niveaux d’oxygène présents dans le sang. De plus, la fonction SpO2 permet aux utilisateurs de surveiller leur fréquence cardiaque, leurs niveaux de stress, leur qualité de sommeil et bien d’autres choses encore.

D’autre part, Huawei est réputé pour la grande autonomie des batteries qui équipent ses produits. Proposant jusqu’à 10 jours d’autonomie (avec toutes les fonctions de surveillance de santé et de condition physique activées), la Huawei Watch Fit Elegant est un appareil portable intelligent qui est équipé de la technologie de recharge rapide (une recharge de cinq minutes offre jusqu’à une journée complète d’utilisation normale).

Huawei Watch Fit Elegant donne, en outre, accès à de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique, avec pas moins de 96 modes d’exercice et de 12 séances de fitness complètes, soulève le communiqué, notant que la montre propose également pas moins de 13 cours sportifs intégrés qui sont entièrement suivis par GPS et qui permettent d’analyser le nombre de pas et de fournir des conseils aux utilisateurs afin qu’ils puissent augmenter leurs performances physiques, leur endurance et leurs capacités physiques.

La montre s’équipe aussi de tout un ensemble de fonctionnalités intelligentes qui sont extrêmement pratiques au quotidien. Elle est équipée d’alertes d’appels et de notifications, ainsi que d’une caméra. Tout ce dispositif est assisté par une architecture à double chipset ultra performante.

“Forte de toutes ces caractéristiques, la Huawei Watch Fit Elegant présente un avantage concurrentiel certain par rapport aux autres montres de sa catégorie”, indique le groupe chinois, relevant que son prix abordable la rend facilement accessible aux utilisateurs.

Commercialisée au prix de 1.299 dirhams, Huawei Watch Fit Elegant est disponible dans les deux stores de Huawei au Morocco Mall et à Zerktouni, dans les plateformes e-com HuaweiMall et HuaweiShop, ainsi qu’ElectroPlanet et Marjane.