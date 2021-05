Huawei Maroc commercialise le point d’accès “Huawei Wifi AX3” et l’écran Display “Huawei AD80”

mercredi, 26 mai, 2021 à 10:21

Casablanca – Huawei a annoncé, mardi, le lancement au Maroc de la commercialisation au grand public de son point d’accès dernière génération “Huawei Wifi AX3” renforcée par la prise en charge des normes Wi-Fi 6, et le “Huawei AD80”, un écran Display de 23,8 pouces.

Déjà disponible auprès des opérateurs de téléphonie, le “Huawei Wifi AX3” est accessible pour la première fois auprès des consommateurs finaux et disponible dès à présent dans les boutiques HES de la marque dans le Royaume, indique le groupe dans un communiqué.

“Huawei a mis à profit son expertise accumulée en 5G, reconnue pour son rôle de premier plan dans la formulation des normes Wi-Fi 6, pour développer une technologie pionnière qui facilite une collaboration transparente au niveau de la puce entre le routeur et d’autres appareils”, souligne la même source, ajoutant que cette capacité exceptionnelle permet aux produits de la série “Huawei Wifi AX3” de fournir une connexion Wi-Fi 6 plus puissante lorsqu’ils sont utilisés avec des appareils Huawei.

En tant que hub de connexion pour la stratégie de vie intelligente révolutionnaire “1+8+N” de Huawei, ce produit est doté de protections de sécurité Huawei HomeSecTM offrant aux utilisateurs un Wi-Fi 6 intuitif, ultra-rapide, stable et sécurisé, ajoute le communiqué.

Les points d’accès de la série “Huawei Wifi AX3” sont équipés du processeur Gigahome exclusif de Huawei et du chipset Gigahome Wi-Fi 6. Sur la base des normes Wi-Fi 6, Huawei a incorporé une technologie collaborative multi-puces afin de garantir que ce point d’accès offre le Wi-Fi 6 Plus à une vitesse de réseau doublée, ainsi que des capacités de pénétration de mur améliorées lorsqu’il est utilisé avec d’autres appareils compatible avec Wi-Fi 6.

La marque fait, en outre, savoir que le “Huawei Wifi AX3” prend également en compte les facteurs qui ralentissent la vitesse du réseau sans fil, relevant qu’il optimise le système de routage à partir de la couche application, de la couche pilote et de la couche noyau et établit un modèle de test de vieillissement de deux ans pour assurer sa stabilité à long terme.

“En raison de sa compréhension approfondie des technologies 5G, Huawei est aujourd’hui un contributeur majeur à la norme Wi-Fi 6. Les experts de la marque ont présidé cinq groupes de travail sur la norme Wi-Fi. De plus, Huawei a soumis 240 nouvelles propositions Wi-Fi 6 (802.11ax), représentant 15% de toutes les propositions mondiales, soit plus que tout autre fabricant d’appareils”.

Grâce à son investissement à long terme dans le Wi-Fi 6, poursuit-il, Huawei propose non seulement des produits prenant en charge les normes Wi-Fi 6, mais intègre également des technologies de collaboration de puces uniques à l’aide de ses puces Wi-Fi Gigahome développées en interne, notant que cela permet à une gamme d’appareils Huawei Wi-Fi 6 d’offrir une expérience utilisateur optimale.

Par ailleurs, la marque a fait savoir qu’elle a déjà investi des dizaines de millions de dollars dans le développement de puces dédiées pour les routeurs et points d’accès, ajoutant que grâce à la combinaison de logiciels et de matériels dans la couche inférieure des puces, elle a éliminé plus de 80 % des problèmes liés au gel des trames, aux retards et aux déconnexions.

En plus de la série AX3, la marque indique qu’elle continuera à utiliser les chipsets Gigahome sur les produits ultérieurs, relevant qu’elle a également construit un centre de capacité Wi-Fi en Chine qui abrite l’environnement de test le plus rigoureux de l’industrie mondiale des routeurs et points d’accès, ce qui signifie que les produits Huawei peuvent être testés rigoureusement avant d’être disponibles pour les consommateurs.

Le “Huawei AD80”, le premier écran immersif à être commercialisé au Maroc

Toujours dans sa stratégie de diversification de produits en vue de se rapprocher encore plus de ses consommateurs, Huawei fait aujourd’hui un pas de plus dans ce sens en lançant son Huawei AD80, un écran Display de 23.8 pouces, offrant une résolution de très haute qualité pour une immersion totale.

D’après le communiqué, cet écran est compatible avec tous les types de PC (Personal computer) et d’appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent profiter de sa très large surface d’affichage pour travailler de manière plus confortable ou pour laisser libre cours à leur créativité.

Grâce à son design FullView fin et à ses bords très étroits, “cet écran vous offrira une expérience visuelle de très haute qualité tout en occupant un minimum d’espace sur votre bureau”.

Le prix du AX3 est de 799 dirhams et du Huawei Display AD80 est de 1.990 dirhams.