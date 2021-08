Huawei Maroc participe à la 5ème édition de l’Exposition Chine-Pays Arabes

jeudi, 26 août, 2021 à 16:54

Casablanca – Huawei Maroc a pris part à la 5ème édition de l’Exposition Chine Pays-Arabes organisée, du 19 au 22 août, dans la région autonome Hui du Ningxia au nord-ouest de Chine.

Gestionnaire au Royaume des affaires d’un pionnier mondial des télécommunications, le Directeur Général de Huawei Maroc, Jerry Cui, a relevé, lors de sa participation, la force et l’ampleur des échanges entre la République de la Chine et les Pays-Arabes, indique le Groupe Huawei dans un communiqué, notant que “cette nouvelle édition a tenu toutes ses promesses”.

Des échanges économiques, commerciaux, technologiques et de savoir-faire qui ont été consolidés malgré la pesante conjoncture de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, a-t-il souligné.

Le DG de Huawei Maroc s’est dit également ravi de voir cette participation du Royaume à la 5ème Exposition Chine Pays-Arabes se concrétiser par la présence effective de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Pays à l’honneur de cette édition, le Maroc était présent à cette messe à travers un pavillon de 200 m², entièrement digitalisé, et animé par des outils promotionnels digitaux de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) et la Maison de l’Artisan.

L’AMDIE a co-organisé en collaboration avec le Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT) une conférence en format hybride, en présentiel pour les participants chinois et en ligne pour les participants marocains, dédiée à la promotion des investissements et du commerce.

La 5ème Exposition Chine Pays-Arabes a été une belle opportunité pour plus de 1000 entreprises chinoises et arabes pour présenter en ligne et hors ligne leurs produits et savoir-faire sur les technologies telles que la 5G, l’intelligence artificielle, les mégadonnées et l’informatique en nuage.

Ainsi, les 239 entreprises présentes sur place ont rayonné par les produits innovants conçus dans les secteurs des soins de la santé, de l’énergie propre, des nouveaux matériaux, d’économie numérique et de commerce électronique transfrontalier, fait la même source.