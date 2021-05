Huawei: Nouveaux écouteurs stéréo sans fil “Huawei FreeBuds 4i”

mercredi, 19 mai, 2021 à 12:10

Casablanca – Huawei a annoncé, récemment, le lancement de ses tout nouveaux écouteurs Bluetooth stéréo sans fil, les “Huawei FreeBuds 4i”, proposant un son de haute qualité, une longue autonomie et une suppression active du bruit.

“La dernière itération de la série Huawei FreeBuds offre à ses utilisateurs un son de haute qualité avec une batterie longue durée et une suppression active du bruit. Le tout est également complété par un design à la mode et confortable avec des commandes intelligentes et intuitives”, indique le groupe chinois dans un communiqué.

Les “Huawei FreeBuds 4i” seront disponibles en pré-commande sur les plateformes e-commerce officielles de Huawei, HuaweiMall et HuaweiShop, ainsi que chez certains détaillants et dans les boutiques officielles Huawei Experience au Maroc, à partir du 22 mai au prix de 999 dhs, précise la même source.

Dotés de composants personnalisés notamment de grands haut-parleurs dynamiques de 10 mm, les “Huawei FreeBuds 4i” sont capables de fournir aux utilisateurs un son de haute qualité et équilibré sur diverses plages de fréquences, fait savoir le communiqué qui note que la sortie audio est réglée de manière professionnelle et la structure de réduction du bruit garantit un son cristallin à tout moment, même dans les environnements bruyants.

Huawei fait en outre savoir que les “Huawei FreeBuds 4i” répondent également aux préoccupations relatives à l’autonomie de la batterie, offrant aux utilisateurs jusqu’à 10 heures d’utilisation sur une seule charge avec ANC désactivé et 7,5 heures avec ANC activé. Avec l’étui de chargement, il peut atteindre 22 heures de lecture de musique ou 14 heures d’appel vocal. Une charge complète permet également de passer 6,5 heures d’appels vocaux avec ANC ou 5,5 heures d’appels vocaux avec ANC désactivé.

Grâce à sa vitesse de charge rapide, poursuit Huawei, 10 minutes de charge peuvent également donner lieu à 4 heures d’utilisation, notant que les capacités d’annulation active du bruit (ANC) des “Huawei FreeBuds 4i” viennent compléter ce dispositif.

Cette fonction permet aux écouteurs de détecter le bruit ambiants et de générer une onde sonore inverse pour réduire le bruit. Elle permet également une expérience audio confortable et immersive, même dans des scénarios tels que les centres commerciaux, les transports, les bureaux, etc.

D’autre part, les utilisateurs peuvent activer le mode de sensibilisation, qui leur permet d’entendre les sons environnants ou d’avoir des conversations sans avoir à retirer les écouteurs.

Les “Huawei FreeBuds 4i” sont également conçues dans une optique de mode, tout en conservant un objectif fonctionnel de confort de port et d’utilisation. Ils bénéficient d’une finition élégante et stylée qui attire facilement l’attention, tandis que leur poids léger les rend facile à transporter et à utiliser.

Parallèlement, ils permettent un appairage rapide avec les smartphones Huawei fonctionnant sous EMUI 10.0 et plus, grâce à une notification contextuelle lorsque l’étui de chargement est ouvert. Il suffit de l’appairer une fois pour que les informations sur la batterie des écouteurs et de l’étui s’affichent également.

Les “Huawei FreeBuds 4i” sont désormais disponibles en pré-commande à partir du 22 Mai sur les plateformes en ligne et dans les magasins officiels Huawei, conclut le communiqué.