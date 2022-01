Huawei participe à la promotion des solutions d’avenir en faveur de la santé

vendredi, 28 janvier, 2022 à 15:03

Casablanca – Acteur incontournable du secteur des télécommunications au Maroc, le groupe Huawei ne ménage aucun effort pour vulgariser et lever le voile sur toutes les innovations technologiques dans de nombreux secteurs notamment celui de la santé.

Le Directeur Marketing et Stratégies de Huawei Technologies au Maroc, Chakib Achour, a affirmé que pour Huawei, la E-Santé repose sur un schéma technologique bien précis qui permet de traiter l’ensemble des données liées de près ou de loin à cette relation entre le patient et le médecin, grâce à l’intelligence artificielle (IA), rapporte un communiqué de Huawei.

“Avec la puissance de l’IA, l’application de l’imagerie est portée à un autre niveau, ou les radiologues jouent un rôle plus important dans le processus de prise de décision clinique”, a-t-il déclaré, lors de sa participation au webinaire sur la E-Santé “Décryptage des pratiques et défis”, organisé, le 18 janvier, par le Camps Rabat de l’école ESLSCA Business School Paris, ajoute la même source.

Ainsi, pour Huawei la E-Santé est avant tout une capture de données qui sont transportées par un réseau et traitées dans une plateforme cloud ou une plateforme intelligente.

Cette même opération de collecte de données repose sur trois piliers à savoir “All Thing Sensing, tout doit être capturé, “All Thing Connected”, tout doit être connecté, “All Things Intelligent”, tout doit être intelligent. Dans ce cadre, l’intelligence artificielle demeure un outil qui permet de faciliter le travail des radiologues.

Ils peuvent grâce à cette technologie établir un diagnostic précis et rapide. Le radiologue reste toujours le maître à bord avec une marge plus large dans la prise de décision clinique.

Le Directeur Marketing et Stratégies de Huawei Maroc a rappelé que la E-Santé repose sur la télémédecine ou la téléconsultation, la télé éducation ou le partage des connaissances entre le corps médical, l’internet des objets qui englobe l’usage de robots et différentes données capturées des patients et enfin le dossier médical.

Ce webinaire a connu la participation de Docteur Rajae Ghanimi et du Docteur Loic Etienne.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial.

Le Groupe s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects.