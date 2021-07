Huawei propose des offres exclusives pour les clients de CIH Bank

mardi, 27 juillet, 2021 à 19:29

Casablanca – Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) et d’appareils intelligents et CIH Bank annoncent le renforcement de leur partenariat au Maroc.

“Dès à présent, chaque client détenteur d’une carte bancaire CIH Bank peut accéder à des offres exclusives sur Huawei Mall, la plateforme e-commerce de Huawei qui propose un large éventail de services et produits officiels”, indique Huawei dans un communiqué.

Ces offres exclusives comprennent de nombreuses remises accessibles depuis une page d’accueil spéciale disponible à l’adresse “https://huaweimall.ma/pages/cih-partenariat”, fait savoir la même source.

En effectuant le paiement avec sa carte bancaire CIH Bank sur HuaweiMall.ma, l’utilisateur bénéficie d’un coupon de réduction allant jusqu’à 250 dirhams précise le communiqué, ajoutant que cette remise s’active en un clic, en intégrant un code promotionnel lors du paiement en ligne.

Les remises portent sur plusieurs produits à succès de Huawei, notamment le Matebook D14 (remise de 250 dirhams avec le code CIH250), les Freebuds 4i (remise de 50 dirhams avec le code CIH50) et la la Watch GT2 Pro (remise de 100 dirhams avec le code CIH100), note le communiqué, faisant observer qu’une panoplie de réductions est prévue durant la période estivale” .

Et de rappeler que Huawei et CIH Bank mènent ensemble une collaboration fructueuse qui a déjà permis la mise à disposition de l’application CIH Mobile sur Huawei AppGallery, qui a rencontré un franc succès sur la boutique d’applications officielle de Huawei avec plus 300.000 téléchargements à ce jour et s’est en outre adaptée à l’environnement Huawei grâce à l’intégration des kits propres à Huawei (Map, Analytics, Push Notification …).

Huawei et CIH Bank ont par ailleurs activé sur les réseaux sociaux de nombreuses actions co-brandées invitant leurs followers à interagir avec les deux marques pour tenter de remporter des appareils Huawei dont des smartphones, des montres intelligentes ou des écouteurs dernière génération.