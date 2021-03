Huawei s’engage à promouvoir les solutions d’avenir en faveur de la santé

mardi, 30 mars, 2021 à 19:03

Casablanca – Huawei Maroc a participé récemment à la première journée nationale sur l’Intelligence Artificielle en Oncologie, organisée sous le thème : “Nouvelles technologies et intelligence artificielle pour faire face aux problèmes de médecine : Applications dans le domaine de la cancérologie”, a annoncé mardi Huawei.

En plein essor depuis le début de la pandémie, la télémédecine apporte des réponses concrètes et pratiques aux défis structurels et humains et s’inscrit désormais dans une solution globale de santé, a indiqué Huawei dans un communiqué.

Fer de lance de plusieurs initiatives durant la pandémie, le leader mondial des TIC poursuit son soutien au développement de la télémédecine. En 2020, Huawei a notamment fait don de sa solution de consultations par visioconférence à de nombreuses structures hospitalières dans le monde. Une solution de bout à bout, patient à médecin, fruit de deux décennies d’expérience dans la recherche & développement dans les systèmes de visioconférences.

Au Maroc, la télémédecine fait de grands pas. De premiers projets ont vu le jour en 2018 et la loi régissant l’activité de télémédecine vient d’être récemment révisée pour une meilleure applicabilité.

“Pour Huawei, le Maroc a tous les atouts structurels pour tirer profit des nouvelles technologies en matière de télémédecine”, a relevé le directeur Marketing et Stratégies de Huawei Technologies au Maroc, Chakib Achour, cité dans le communiqué.

Le Maroc, disposant d’une des meilleures connectivités d’Afrique, peut mettre en place une véritable plateforme pour étendre la prestation et la qualité des soins sur l’ensemble du territoire. Le déploiement de la 5G permettra d’augmenter les solutions technologiques relatives à la e-santé.

Solution aux déserts médicaux, permettant un diagnostic plus rapide et réactif ainsi qu’un meilleur suivi des patients, la télémédecine est une solution complémentaire à la médecine.

La participation de Huawei Maroc à la Première journée nationale sur l’intelligence artificielle en oncologie, initiée samedi 27 mars à l’ENSAM Rabat, acte son engagement pérenne à mettre en avant les avantages de l’IA et l’expérience de leader mondial des télécommunications dans la lutte contre les cancers.

En décembre dernier, Huawei Technologies a annoncé une étude de cas démontrant comment l’intelligence artificielle permet de gagner du temps et de sauver des vies. La société YITU Healthcare, spécialisée dans l’imagerie, a mis en place un système d’imagerie 4D intelligent permettant un dépistage du cancer du poumon, accompagné de son score de malignité et d’une évaluation de sa progression.

Une révolution rendue possible grâce à la plateforme de calculs IA Atlas de Huawei, qui prend en charge un large éventail de scénarios médicaux, souligne Huawei, qui fait observer qu’avec le progrès constant de l’intelligence artificielle, les solutions en matière de calculs et de diagnostics de santé vont se perfectionner. “La télémédecine constitue non seulement une base de données mais également un accès plus équitable aux offres de soins”.

En effet, Huawei Maroc est mobilisé pour accompagner le monde de la médecine, opérateurs publics et privés, dans l’édification d’un système de santé toujours plus performant.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing.

En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 194.000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

Huawei Maroc, s’est installé au Royaume en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD.

Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès : Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes, à savoir le programme Seeds for the future, le programme Huawei ICT Academy, les tournées Huawei ICT pour les universités et la Huawei ICT Competition.