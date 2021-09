“Huawei Tech for a Better Planet”, le slogan devenu promesse chez Huawei Technologies

vendredi, 17 septembre, 2021 à 15:33

Casablanca – Les émissions en CO2 du Groupe Huawei en 2020 ont affiché une baisse de 33,2% par rapport à 2012, année de référence, toujours sous le slogan “Huawei Tech for a Better Planet”, devenu promesse et adopté à la lettre chez Huawei Technologies.

Ainsi, il est de l’ordre du possible pour le groupe Huawei de protéger l’environnement pour les générations futures en réduisant les émissions de carbone et de continuer à générer une prospérité économique, indique un communiqué du groupe.

Huawei s’est engagé à réduire l’impact environnemental des émissions en CO2 à tous les stades du cycle de vie de ses produits pour une “décarbonation” efficace qui va avec l’engagement de Chine de réaliser une neutralité carbone d’ici 2026.

En effet, alignée avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, la stratégie du groupe Huawei pour la protection de l’environnement se développe autour de quatre axes majeurs.

Il s’agit de la réduction des émissions de carbone “décarbonation”, l’accélération de l’utilisation des énergies renouvelables et la lutte vers une économie circulaire pour préserver les ressources naturelles.

Dans cette optique, les solutions respectueuses de l’environnement lancées par Huawei se multiplient et ne se ressemblent pas.

Au Maroc et dans le monde, Huawei a initié une solution de réseau sans fil “Wireless”, réduisant de 40% l’énergie consommée par une installation 5G.

Ainsi, grâce à l’utilisation de la technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing), Huawei a pu réduire de 60% l’énergie consommée pour transporter les ondes de la fibre optique dans les quatre coins du globe.

Dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (AI), Huawei a excellé en lançant le premier cluster AI de refroidissement liquide complet “Cooling” dans l’industrie en 2019.

Pour approfondir la réflexion sur cette thématique de “décarbonation” et d’autres sujets la conférence “HUAWEI CONNECT 2021 “, événement phare des nouvelles technologies, se tiendra cette année en ligne du 23 septembre au 31 octobre avec des diffusions en direct ainsi que des expositions numériques.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial.