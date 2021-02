Huawei/CIH BANK: Une Expansion de “HUAWEI AppGallery” dans le secteur des applications bancaires

lundi, 15 février, 2021 à 12:09

Casablanca – Le partenariat de Huawei avec le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH BANK) met en lumière l’expansion de HUAWEI AppGallery dans le secteur des applications bancaires et financières au Maroc, a indiqué lundi Huawei.

La dernière collaboration avec CIH BANK, l’une des banques pionnières au Maroc en matière de banque en ligne, montre l’engagement de Huawei à améliorer son expérience utilisateur dans le secteur des applications bancaires et financières, a affirmé Huawei dans un communiqué.

“La dernière collaboration de Huawei avec CIH BANK montre la croissance rapide du portefeuille HUAWEI AppGallery dans le secteur des applications financières et bancaires au Maroc. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour intégrer des applications de haute qualité, innovantes et pratiques pour une expérience utilisateur améliorée et plus adaptée”, a souligné le vice-président des partenariats mondiaux et de l’écodéveloppement pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Lu Geng.

Le partenariat ne consistait pas seulement à intégrer l’application de banque mobile sur HUAWEI AppGallery, mais les deux marques ont également mené trois campagnes digitales co-brandées hébergées sur les plateformes de médias sociaux de CIH Bank, dans le but de créer une notoriété et de permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un série de cadeaux de la collection d’appareils et d’appareils portables de Huawei, notamment les smartphones HUAWEI Y5p, HUAWEI P40 Pro et les montres intelligentes HUAWEI WATCH FIT, a précisé le communiqué.

Cette collaboration a connu des résultats conséquents, et les campagnes ont atteint près d’un million d’utilisateurs en termes d’exposition et généré plus de 300.000 Users Generated Content – UGC (Contenus Générés par les Utilisateurs) sur les réseaux sociaux. De plus, le nombre de téléchargements d’applications a augmenté au cours de cette campagne 1 et atteint près de 140.000 téléchargements au total.

“Comme nous le savons tous, 2020 fut une année pleine de challenges mais elle a aussi apporté son lot de consécrations pour CIH Bank. En effet, nous avons conforté notre place de leader incontesté de la banque digitale au Maroc. Dans sa volonté justement d’être au plus proche de ses clients, CIH Bank a rejoint l’écosystème de Huawei”, a annoncé , de son côté, la Directrice du pôle Marketing et Communication de CIH BANK, Amal Mouhoub.

Et de soutenir : “En effet, l’intégration de l’application CIH Mobile sur le store Huawei AppGallery s’inscrit dans notre démarche de faciliter grâce à la technologie l’accès à nos services et produits. Enfin, les actions marketing conjointes menées avec succès par CIH Bank et Huawei ont couronné ce partenariat en engageant les utilisateurs de nos deux marques.”

Huawei travaille en étroite collaboration avec des entités locales au Maroc dans divers secteurs pendant le développement d’applications, de la distribution à l’exploitation en passant par l’analyse des données et le marketing, a révélé le communiqué, notant que cela montre son soutien aux applications de haute qualité et innovantes qui répondent aux besoins des utilisateurs locaux.

Cet engagement envers les consommateurs et les partenaires a aidé HUAWEI AppGallery à devenir rapidement l’un des trois principaux marchés mondiaux d’applications dans plus de 170 pays et régions du monde, a poursuivi le communiqué, précisant qu’au premier semestre 2020, les téléchargements d’applications utilisateur ont atteint 261 milliards, tandis que 1,8 million de développeurs dans le monde ont rejoint l’écosystème Huawei Mobile Services. En outre, plus de 96.000 applications ont été intégrées à Huawei Mobile Services Core dans le monde entier, offrant aux utilisateurs des expériences uniques.

Et d’ajouter que HUAWEI AppGallery met continuellement à jour son portefeuille dans toutes les catégories en ajoutant des applications plus innovantes qui répondent aux besoins de ses utilisateurs.

Ainsi, le partenariat avec HUAWEI AppGallery place l’application bancaire mobile de CIH sur la troisième plus grande plate-forme de distribution d’applications au monde avec plus de 530 millions d’utilisateurs actifs par mois et permet à la banque d’atteindre une énorme base de clients au Maroc.

Les utilisateurs de Huawei peuvent désormais accéder à leurs comptes bancaires depuis le confort de leurs appareils mobiles 24h/24 – 7j/7. De plus, ils peuvent gérer numériquement diverses opérations bancaires telles que le transfert d’argent, le paiement de factures, le paiement par carte de crédit, etc…

Ces fonctionnalités sont améliorées davantage par HUAWEI AppGallery, qui fournit une plate-forme sûre et sécurisée à travers son système complet de sécurité et de protection. Cela garantit que les développeurs sont certifiés et que toutes les applications du marché sont sécurisées et préservent la confidentialité des données des utilisateurs.

HUAWEI AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. “Notre noyau unique de services mobiles Huwaei permet aux applications d’être intégrées sur différents appareils, offrant plus de commodité et une expérience plus fluide, et cela fait partie de notre stratégie plus large 1+8+N chez Huawei”, a relevé la même source.

Avec la HUAWEI AppGallery, notre vision est d’en faire une plate-forme de distribution d’applications ouverte et innovante, accessible aux consommateurs, et en même temps, qui protège rigoureusement la confidentialité et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente.

Étant l’un des trois meilleurs marchés d’applications au monde, HUAWEI AppGallery propose une grande variété d’applications mondiales et locales dans 18 catégories, notamment la navigation et les transports, les actualités, les médias sociaux.

HUAWEI AppGallery est disponible dans plus de 170 pays avec plus de 530 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, couvrant les applications et services grand public en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et dans d’autres régions. Au cours du premier semestre 2020, le nombre total de téléchargements depuis HUAWEI AppGallery a atteint 184 milliards.

Pour sa part, CIH Mobile permet aux clients de CIH Bank d’accéder à leurs comptes bancaires et effectuer leurs opérations où qu’ils soient. En plus des fonctionnalités classiques que propose CIH Mobile, tout client a la possibilité de réaliser à partir de son smartphone des opérations non disponibles au niveau des autres applications bancaires. Ouverture de compte en ligne, transfert instantané, modification du plafond de la carte de paiement …

CIH Mobile ne cesse d’innover pour une meilleure expérience utilisateur et une digitalisation complète de ses services. Forte de ses millions de téléchargements sur les grandes plateformes de distribution des applications, CIH Mobile compte maintenir son leadership incontesté sur le mobile banking au Maroc et ce, en continuant mettre l’utilisateur au cœur de sa stratégie de développement.