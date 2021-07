Huawei/IRES: Débat autour des opportunités et défis du développement des technologies disruptives pour le Maroc

mardi, 27 juillet, 2021 à 12:08

Casablanca – L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) et Huawei Maroc ont conjointement organisé, récemment, une conférence internationale sur la thématique “Développement des technologies disruptives: opportunités et défis pour le Maroc”.

La thématique, objet de la conférence internationale, fait partie des préoccupations de l’IRES, depuis la mise en place en 2008 du système de veille stratégique et prospective de l’Institut et le lancement, la même année, du programme d’études sur la compétitivité globale et en 2014 de celui relatif au capital immatériel, indique un communiqué de Huawei.

L’émergence rapide des technologies disruptives impacterait, d’ici 2030, tant la compétitivité des économies, en participant à la redéfinition des règles concurrentielles que les rapports sociaux, en conduisant à une transformation profonde des conditions du vivre-ensemble, souligne la même source, ajoutant que par l’organisation conjointe de cette conférence internationale, l’IRES et Huawei Maroc ont souhaité contribuer à la réflexion sur cette question cruciale qui interpelle les décideurs dans l’ensemble des pays.

Cette conférence, qui a connu la participation d’acteurs institutionnels nationaux, des représentants du secteur privé, ainsi que d’éminents experts nationaux et étrangers, s’est déroulée en quatre sessions portant sur “la présentation de quelques expériences internationales en matière de développement de l’économie digitale”, “l’examen du rôle des technologies disruptives en matière d’accélération de la transformation digitale”, “l’exploration des enjeux liés au développement des technologies disruptives au Maroc, en termes d’opportunités à saisir et de défis à relever” et un panel de discussions sur “l’identification des stratégies innovantes, à même de permettre au Maroc de créer son propre écosystème technologique et concrétiser sa vocation de hub digital de l’Afrique”.

Pour Huawei, le Maroc dispose d’une des meilleures connectivités d’Afrique. Le déploiement rapide des nouvelles technologies permettra la mise en place de plusieurs solutions digitales dans de nombreux secteurs.

Lors cette rencontre internationale, Jerry Cui, Directeur Général de Huawei Technologies au Maroc, a souligné que le Royaume dispose de tous les atouts structurels nécessaires pour tirer profit des nouvelles technologies. Huawei met son savoir-faire et expertise au service de ses diverses parties prenantes pour les accompagner à déployer des infrastructures numériques fiables et d’envergure et relever avec succès leurs défis spécifiques, a-t-ajouté.

Pour le Directeur Général de Huawei Technologies au Maroc, l’Industrie 4.0 et les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) se présentent comme un formidable levier de croissance.

Pour sa part, Chakib Achour, Directeur Marketing et Stratégies de Huawei Technologies au Maroc, a indiqué que Huawei croit dur comme fer que le développement accéléré des technologies disruptives au Maroc pourrait contribuer à une croissance économique durable et à concrétiser la vocation du Royaume de devenir le porte-drapeau d’une révolution digitale made in Africa.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des TIC, travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing.

En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 194.000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD.

Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès.

Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes (programme Seeds for the future, programme Huawei ICT Academy, tournées Huawei ICT pour les universités et Huawei ICT Competition).