Immobilier: l’introduction des OPCI devrait dynamiser le marché (JLL)

lundi, 9 mars, 2020 à 15:57

Casablanca – L’introduction des OPCI au Maroc et l’approbation de nouveaux programmes d’investissement immobilier devraient dynamiser le marché et attirer de plus en plus d’investisseurs étrangers dans les années à venir, souligne, lundi, Jones Lang Lasalle (JILL), leader mondial en conseil immobilier d’entreprise.

L’activité du marché immobilier professionnel est restée stable au cours de l’année 2019, Casablanca ayant vu l’achèvement de grands projets et l’annonce de nouveaux chantiers, indique JLL dans un communiqué, à l’occasion de la publication de son rapport 2019 sur l’immobilier professionnel à Casablanca.

“Le Maroc devient une cible stratégique pour les investisseurs internationaux qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles d’investissement immobilier”, a déclaré Walid Riahi, Analyste Senior – Expertise, Etudes & Recherches chez JLL Maroc, cité par le communiqué, ajoutant que “les récents agréments de fonds OPCI délivrés par l’AMMC ouvrent la voie à un nouveau véhicule de placement qui s’est montré très attractif dans d’autres marchés”.

Notant que la performance du marché de Bureaux à Casablanca est restée faible au second semestre en raison de l’offre limitée d’immeubles de qualité, la même source fait observer que les loyers sont restés stables avec une légère augmentation des taux de vacance.

Pour JLL, la nouvelle offre de bureaux de qualité devrait accroître la concurrence entre les propriétaires afin de conserver leurs locataires, relevant qu’avec l’achèvement de deux nouveaux centres commerciaux dans la périphérie de Casablanca, le secteur du Retail est resté stable en 2019.

“Bien que les taux de vacance aient diminué, la croissance soutenue du e-commerce et la forte concurrence du street retail incitent les développeurs à repenser leurs concepts commerciaux et à mettre davantage l’accent sur l’enrichissement de l’expérience client avec plus d’espaces alloués à la restauration et au divertissement”, estime la même source.

JLL indique en outre que le secteur Hôtelier a continué d’afficher une baisse record des taux d’occupation avec -700 pb en l’espace d’un an en raison de l’ajout de 700 clés sur le marché en 2019, assurant toutefois que l’hôtellerie à Casablanca continuera à se développer avec plus de 20 hôtels prévus au cours des prochaines années.

Pour ce qui est des loyers industriels moyens, JLL souligne qu’ils sont restés stables en 2019 et devraient diminuer au cours des prochaines années, étant donné que les grands projets proposent des tarifs très compétitifs.

Le gouvernement marocain s’est engagé à fournir des infrastructures et des services adaptés afin de soutenir un développement industriel durable qui devrait attirer davantage d’investissements dans ce secteur. Le taux d’imposition des sociétés a également été réduit et la création d’un nouveau fonds de plus de 6 milliards de dirhams est destiné à épauler les petites et moyennes entreprises, explique la même source.

JLL est une société leader du conseil en immobilier d’entreprise. Classée dans Fortune 500, JLL a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 16,3 milliards de dollars à travers plus de 80 pays, et compte un effectif mondial de 93.000 collaborateurs.