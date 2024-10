Inauguration à Salé du premier centre d’innovation “Nokia” en Afrique et au Moyen-Orient

mardi, 22 octobre, 2024 à 21:40

Rabat – La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour a procédé, mardi à Salé, à l’inauguration du premier centre d’innovation du groupe international “Nokia” en Afrique et au Moyen-Orient.

Inauguré en présence notamment de l’ambassadeur de Finlande au Maroc, Marjaana Sall et l’ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume, Puneet Talwar, ainsi que d’autres acteurs des secteurs public et privé, ce centre d’innovation est équipé des technologies avancées couvrant les réseaux fixes, IP et optiques de tout le portefeuille d’infrastructures réseau de Nokia, indique un communiqué du ministère, notant que ces infrastructures ont été testées et élaborées par des compétences et ingénieurs marocains et ce, avant d’être exportées vers les marchés de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Le centre joue un rôle clé dans le développement des compétences numériques, l’accompagnement de la préparation à la 5G et la stimulation de l’innovation à l’échelle de la région EMEA, précise-t-on.

De même, le centre renforce la présence de Nokia dans l’écosystème des TIC au Maroc en soutenant des programmes de bourses et en proposant des formations pratiques aux écoles d’ingénieurs et aux universités, outre des certifications au profit de quelque 500 étudiants et étudiantes au cours des trois prochaines années.

À cette occasion, Mme Mezzour a fait savoir que “l’ouverture du Centre d’innovation de Nokia au Maroc témoigne de la capacité de notre pays à attirer des entreprises technologiques de premier plan et à encourager l’innovation sur le continent africain, en s’appuyant principalement sur des compétences et expériences des ingénieurs marocains en la matière”, notant que ce centre renforcera “notre position en tant que hub régional pour les services numériques à travers la région EMEA”.

Les différentes initiatives dont le Royaume a connu au niveau du chantier de la digitalisation sont une incarnation de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui a appelé au développement des infrastructures techniques en mesure d’accompagner le développement rapide du secteur numérique.

En marge de l’ouverture du nouveau centre d’innovation, Mme Mezzour a pris connaissance des récentes innovations de “Nokia”, spécialement conçues pour les grands événements sportifs, avec un focus particulier sur le football.