Industrie 4.0: Modèle de réussite numérique porté par Huawei Maroc

mercredi, 28 avril, 2021 à 21:08

Casablanca – L’Industrie 4.0 constitue un modèle de réussite numérique porté Huawei Maroc qui se mobilise pour contribuer au succès de la transformation numérique dans le Royaume.

“L’industrie 4.0 est à un tournant. La crise a accéléré le virage numérique des entreprises et leurs investissements. Aujourd’hui, l’industrie du futur est déjà une réalité. Près de deux entreprises sur quatre fabriquant de l’électronique y ont recours dans leurs processus de production. Le Maroc a tout à gagner. Huawei se mobilise pour donner les clés de réussite de cette transformation indispensable”, indique le groupe chinois dans un communiqué.

Usines connectées, robotisées et intelligentes… L’industrie 4.0 est bien que ça et n’est plus une option, relève-t-il, estimant que la relance économique post-covid sera marquée par une rude concurrence.

Un nombre considérable d’entreprises ont déjà investi massivement dans les nouvelles technologies pour transformer leurs moyens de production, fait savoir la même source, ajoutant que la connectivité figure parmi les clés de réussite. Elle est la base des usines intelligentes dites “Smart Factory”.

Sur ce point, Huawei accompagne les petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises mondiales dans le développement d’une connectivité rapide, sûre et efficace. L’heure est aujourd’hui à la 4+ et à la 5G. Cette dernière génération sera la pierre angulaire de toute transformation d’industrie 3.0 à l’industrie 4.0, relève Huawei.

Une transformation numérique et humaine

Si la 5G est la base, le cloud et l’intelligence artificielle (IA) sont les outils indispensables à une transformation intelligente des entreprises. Réunis, ces trois éléments permettent de révolutionner les mécaniques de conception et fabrication. Caméra de contrôle intelligente, réalité augmentée, robotisation des chaînes de production et de transports… les solutions sont infinies.

Il convient aux entreprises d’adopter la bonne stratégie sans négliger un aspect fondamental qui est l’humain, poursuit Huawei qui note que le plan de transformation oblige les entreprises à réfléchir et à intégrer toutes les dimensions (management, communication, choc des générations, modalités de gouvernance).

L’ensemble des salariés devront penser et agir comme “des digital natives”, prêts à expérimenter de nouvelles technologies et apprendre de nouvelles façons de fonctionner.

Une transformation graduelle en 6 étapes

Dans une récente étude, le cabinet PwC a identifié six étapes indispensables pour permettre aux entreprises de se transformer. La première d’entre elles est d’évaluer leur maturité numérique et de se fixer des objectifs clairs pour les cinq prochaines années.

De là, les entreprises doivent créer leurs premiers projets en ciblant un périmètre restreint, tout en mettant en évidence le concept de bout en bout de l’Industrie 4.0.

Il leur faut procéder à des démonstrations de faisabilité, se forger de l’expérience et créer des collaborations avec des fournisseurs externes si nécessaire. Par exemple, des fournisseurs clés sélectionnés peuvent aider à installer des dispositifs de suivi et de traçabilité sur vos envois.

Evaluez, testez, s’entourer

Une fois les premières technologies et solutions identifiées, de nouvelles structures organisationnelles doivent voir le jour. Parmi elles, des incubateurs pour protéger et développer une nouvelle idée ou encore des Ideation Labs pour fournir une atmosphère de travail inspirante et créative.

Cette troisième étape franchie, l’entreprise devient alors un virtuose des données. Elle identifie et collecte les bonnes données, les déploie aux bonnes fins et les analyse efficacement. Place à l’analyse prédictive et aux prévisions.

Huawei fait en outre savoir que le concept d’industrie 4.0 devient réel et demande une nouvelle étape en matière de management. Il s’agit de s’entourer de décideurs numériques. C’est avec eux que les entreprises vont pouvoir planifier un écosystème numérique et élargir l’intégration technologique à l’ensemble de leur champ d’activité.

Selon la Banque mondiale, 16 à 20% d’investissement dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) peut entraîner une croissance de 1% du PIB au Maroc. Les opportunités à saisir sont nombreuses pour les entreprises marocaines. Le Royaume peut devenir un hub africain de l’industrie du futur.

Créée en 1987, Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des TIC, travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing.

En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 194.000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale.

Entreprise privée détenue à 100% par ses employés, Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD.

Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Il est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès.