Industrie Aéronautique : Inauguration à Casablanca de l’extension du site Safran Nacelles Morocco

mardi, 21 juin, 2022 à 20:43

Casablanca – Le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, a inauguré, mardi à Casablanca, l’extension de son site Safran Nacelles Morocco dédié à la production de nacelles d’avions.

Inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, du Directeur Général de Safran, Olivier Andriès, du Président de Safran Nacelles, Vincent Caro, et du Président du conseil d’administration de Safran Nacelles Morocco, Hamid Benbrahim El Andaloussi, cette extension de 6.000 m2 sera réservée à la production de nacelles pour les Airbus A320neo et les avions d’affaires haut de gamme Gulfstream G700/G800.