Industrie automobile: signature de deux conventions pour le renforcement de la formation

jeudi, 23 mars, 2023 à 18:15

Rabat – Deux conventions pour le renforcement de la formation dans l’industrie automobile ont été signées, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), le Groupe Renault Maroc et la société SNOP-Groupe FSD Maroc.